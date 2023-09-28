Британський телеканал отримав «Еммі» за висвітлення війни в Україні

Канал обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і чотирьох номінантів-фіналістів у категорії International Emmy Awards for News

Міжнародну премію «Еммі» за новини 2023 року отримав британський телеканал Sky News. ЗМІ нагородили за репортаж «Битва за Бучу та Ірпінь» у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У репортажі журналісти Sky News показували, як цивільні рятувалися від російських обстрілів та бомбардування, висвітлювали евакуацію людей з інвалідністю.

Телеканал нагородили за висвітлення війни в Україні фото: скріншот

Канал обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і чотирьох номінантів-фіналістів у категорії International Emmy Awards for News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Еммі» – американська телевізійна нагорода. Телевізійний аналог премії «Оскар». Перша статуетка була вручена 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі. Назва «Еммі» походить від слова «immy» – так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах. Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною – телебачення як мистецтво.

Нагадаємо, американська телевізійна академія оголосила номінантів премії «Еммі-2023». На нагороду претендувало й інтерв'ю американського шоумена Девіда Леттермана із президентом України Володимиром Зеленським. Його знімали в жовтні минулого року на платформі однієї з центральних станцій метрополітену Києва.