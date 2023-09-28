Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британський телеканал отримав «Еммі» за висвітлення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британський телеканал отримав «Еммі» за висвітлення війни в Україні
Міжнародну премію «Еммі» за новини 2023 року отримав британський телеканал Sky News
фото: International Emmy Awards

Канал обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і чотирьох номінантів-фіналістів у категорії International Emmy Awards for News

Міжнародну премію «Еммі» за новини 2023 року отримав британський телеканал Sky News. ЗМІ нагородили за репортаж «Битва за Бучу та Ірпінь» у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Sky News.

У репортажі журналісти Sky News показували, як цивільні рятувалися від російських обстрілів та бомбардування, висвітлювали евакуацію людей з інвалідністю.

Телеканал нагородили за висвітлення війни в Україні
Телеканал нагородили за висвітлення війни в Україні
фото: скріншот

Канал обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і чотирьох номінантів-фіналістів у категорії International Emmy Awards for News.

«Еммі» – американська телевізійна нагорода. Телевізійний аналог премії «Оскар».

Перша статуетка була вручена 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі. Назва «Еммі» походить від слова «immy» – так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах. Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною – телебачення як мистецтво.

Нагадаємо, американська телевізійна академія оголосила номінантів премії «Еммі-2023». На нагороду претендувало й інтерв'ю американського шоумена Девіда Леттермана із президентом України Володимиром Зеленським. Його знімали в жовтні минулого року на платформі однієї з центральних станцій метрополітену Києва.

Теги: ЗМІ премія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Азовцям» інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації»
Росіяни розпочали новий суд над військовослужбовцями полку «Азов» (відео)
Вчора, 14:15
Лукашенко заявив, що обговорював питання боротьби з безпілотниками із Путіним
«А бачите, як сьогодні бомблять Росію?» Лукашенко розказав, як вони з Путіним журяться
22 вересня, 17:21
Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін
Китай хоче збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з РФ
20 вересня, 06:51
Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні
Глава Пентагону назвав загальну суму військової допомоги Україні
19 вересня, 15:54
ЗСУ просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
6 вересня, 05:02
Найкрасивіша у світі ведуча прогнозу погоди знялася топлес
Найкрасивіша у світі ведуча прогнозу погоди знялася топлес
5 вересня, 11:29
Останні півтора року єдиний політик у нас у країні – це Збройні сили України. Єдиний простір політики – це війна
Єдині, хто реально впливає на майбутнє України
4 вересня, 09:45
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
Генштаб попередив про високу загрозу ракетної атаки
3 вересня, 08:28
Картинка, яка з’явилася на сайтах компаній, що співпрацюють із росгвардією
У День російської гвардії військові кібери «поздоровили» Золотова (фото)
2 вересня, 12:38

Соціум

Британський телеканал отримав «Еммі» за висвітлення війни в Україні
Британський телеканал отримав «Еммі» за висвітлення війни в Україні
Погана новина для Польщі: українці масово виїздять, і ось чому
Погана новина для Польщі: українці масово виїздять, і ось чому
Японія відкрила нову можливість для біженців з України
Японія відкрила нову можливість для біженців з України
У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео)
У Ташкенті прогримів потужний вибух (фото, відео)
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
«Війна в Україні торкнулася і нас»: глава МЗС Румунії зробила тривожну заяву
«Війна в Україні торкнулася і нас»: глава МЗС Румунії зробила тривожну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
121K
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
31K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
18K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
16K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
14K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту