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Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск
Група «Ідентичність і демократія» висунула кандидатуру Ілона Маска «за викриття практик попереднього керівництва Twitter»
фото з відкритих джерел

Європейський парламент оголосив номінантів на премію Сахарова за свободу думки 2023 року

Європейський парламент 20 вересня оголосив номінантів на премію Сахарова за свободу думки 2023 року. Список оприлюднений на офіційному сайті Європарламенту.

Цього року Європейська народна партія висунула на здобуття премії Масху Аміні й жінок Ірану. Також Аміні та рух «Жінка, життя, свобода» висунули група Соціалістів й демократів (S&D) та група Renew Europe.

У 2022 році Іран охопила наймасштабніша хвиля протестів в історії країни. Приводом стала смерть Махси Аміні – 22-річної дівчини, яку 14 вересня 2022 заарештувала поліція моралі через «публічне недотримання іранських правил носіння хіджабу». Дівчину катували, внаслідок цього вона потрапила у лікарню та померла. Це сталося 16 вересня.

Своєю чергою Пятрас Ауштрявічюс, Ханна Нойман та 57 інших депутатів Європарламенту номінували афганських освітніх активісток Марцію Амірі, Парасту Хакіма і Матюлу Вейза.

Група Європейських консерваторів та реформістів висунули на отримання премії грузинську активістку та державну захисницю Ніно Ломжарія та проєвропейський народ Грузії.

Група «Ідентичність і демократія» висунула кандидатуру Ілона Маска «за викриття практик попереднього керівництва Twitter (тепер X)».

Група Зелених/Європейського вільного альянсу своєю чергою номінувала правозахисницю та активістку з Уганди Ванессу Накате.

Тіллі Мец і 42 інших депутати Європарламенту висунули кандидатури борців за права людини Вільму Нуньєс де Ескорсія і монсеньйора Роландо Хосе Альвареса Лагоса з Нікарагуа.

Політична «Група лівих» в Європарламенті висунула на отримання премії Сахарова групу жінок, що борються за свободу безпечних та законних абортів: Юстину Віджинську, Морену Херейру та Коллін Макніколас.

Щорічна премія імені Андрія Сахарова «За свободу думки» присуджується окремим особам і організаціям, що захищають права людини і основні свободи, з 1988 року. Вона названа на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова, призовий фонд становить 50 тисяч євро.

Першим лауреатом премії у 1988 році став президент ПАР і борець з режимом апартеїду Нельсон Мандела. Іншими відомими персонами, які стали лауреатами були: Аун Сан Су Чжи (1990), Кофі Анан (2003), Людмила Алєксєєва (2009), Олег Сенцов (2018), Ільхам Тохти (2019). У 2021 році премія дісталася лідеру російської опозиції Олексію Навальному.

Зазначимо, що у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова «за свободу думки».

Теги: премія Ілон Маск Європарламент

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