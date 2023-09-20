«Здохни, Путлер. Ні війні»: вчений залишив таємне «послання» в статті для московського університету

Видання було обране саме через його пропутінську позицію

Вчений надіслав свій твір до журналу у річницю повномасштабного вторгнення РФ до України

Вчений-славіст зашифрував фразу «Здохни, Путлер. Ні війні» у науковій статті, опубліковану в журналі, який видає Московський державний інститут міжнародних відносин (відомий за абревіатурою МГИМО). Про це повідомляє Telegram-канал «Медуза».

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Доцент Карлового чеського університету Ілля Лемешкін написав наукову статтю «Скільки книг видав Ф. Скоріна у Празі». Вона присвячена діячу епохи Відродження Франциску Скоріні, який народився на території сучасної Білорусі.

У своїй роботі Лемешкін зашифрував акростих і якщо скласти перші літери кожного абзацу статті, виходить фраза «Здохни Путлер. Ні війні. І. Л».

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«Акростих не вигадав Франциск Скоріна. Ним користувалися ще середньовіччя, часто у тому, щоб приховати авторство. За часів Скоріни вже змінилася ситуація, акростихом користувалися як маркер, за допомогою якого доводили свою освіченість. Скоріна ж першим використовував акровірш у друкованій книзі у східних слов'ян», – зазначив вчений.

У річницю повномасштабного вторгнення Росії до України Лемешкін відправив статтю до журналу «Концепт: філософія, релігія, культура», який видає московський інститут. У червні 2023 року її опублікували на сайті журналу, але вчений не спішив з розкриттям «сюрпризу», а чекав, доки друкований тираж журналу розійдеться по бібліотеках.

За словами вченого, його вибір пав на журнал «Концепт: філософія, релігія, культура» через те, що це видання дотримується пропутінської позиції.

«Я хотів нагадати читачам у Росії та Білорусі, що існує вишуканий засіб. Воно допомагає висловити позицію навіть за умов тоталітарного режиму», – підкреслив Лемешкін.