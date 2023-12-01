Українські науковці вивели сорт картоплі, з якої робитимуть незвичайні чипси

Вже за два роки в Україні можуть з'явитися чипси незвичного кольору

Новий сорт вже пройшов випробування на придатність до переробки

Фахівці Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України створили сорт картоплі «Солоха». Вона має фіолетовий колір шкірки та інтенсивно-синій (фіолетовий) колір м’якоті, а за два роки з цього сорту планують виробляти чипси.

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«Науковці інституту випробовують сорти на придатність до переробки, зокрема на чипси. Сорт «Солоха» вже пройшов технологічні випробування, і компанія «Чипси Люкс» зацікавилася ним, щоб через два роки почати виробляти фіолетові чипси», – йдеться у повідомленні НААН.

З картоплі, яку вивели науковці НААН, робитимуть фіолетові чипси

Інститут картоплярства стане першою установою в Україні, яка надасть українську картоплю для виробництва фіолетових чипсів. Зазначається, що сорт «Солоха» стійкий до багатьох захворювань картоплі, його врожайність становить 30-35 т/га.

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