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Українські науковці вивели сорт картоплі, з якої робитимуть незвичайні чипси

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українські науковці вивели сорт картоплі, з якої робитимуть незвичайні чипси
Вже за два роки в Україні можуть з'явитися чипси незвичного кольору
фото: pixabay

Новий сорт вже пройшов випробування на придатність до переробки

Фахівці Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України створили сорт картоплі «Солоха». Вона має фіолетовий колір шкірки та інтенсивно-синій (фіолетовий) колір м’якоті, а за два роки з цього сорту планують виробляти чипси.

«Науковці інституту випробовують сорти на придатність до переробки, зокрема на чипси. Сорт «Солоха» вже пройшов технологічні випробування, і компанія «Чипси Люкс» зацікавилася ним, щоб через два роки почати виробляти фіолетові чипси», – йдеться у повідомленні НААН.

З картоплі, яку вивели науковці НААН, робитимуть фіолетові чипси
З картоплі, яку вивели науковці НААН, робитимуть фіолетові чипси

Інститут картоплярства стане першою установою в Україні, яка надасть українську картоплю для виробництва фіолетових чипсів. Зазначається, що сорт «Солоха» стійкий до багатьох захворювань картоплі, його врожайність становить 30-35 т/га.

До слова, у жительки Перечинщини цьогоріч на городі виріс справжній гігант серед овочів. Як зазначила жінка, буряк важить два кілограми, п'ятсот грамів. Вона стверджує, це вже не перший подібний сюрприз на городі – торік пані Марія знайшла на городі буряк, вагою три кілограми.

Нагадаємо, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

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Теги: українці картофель

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