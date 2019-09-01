Оборонне відомство США буде боротися із фейковими новинами у мережі



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Пентагон сподівається, що зможе виявляти фальшиві новини до того, як вони стануть вірусними

Оборонне відомство США замовило програмне обладнання для боротьби із фейковими новинами у мережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Завданням замовленої Пентагоном програми Semantic Forensics буде виявлення брехливої інформації серед 500 тис. розповідей, фотографій, відео- та аудіокліпів у соціальних мережах.

«Те, що соціальними медіа зловживають та використовують їх для впливу на вибори, є фактором ризику. Справді цікаво, що DARPA намагається створити системи стримування, бажаю їм успіху. Проте без законодавчого супроводу це буде далеким від досконалості», ― заявила спеціаліст із комунікацій, доцент Університету Сіракуз Дженніфер Грайгіл.

Агенція сподівається, що, збільшивши кількість алгоритмів перевірок, зможе виявляти умисно створені фальшиві новини до того, як вони стануть вірусними. Алгоритми включатимуть здатність сканувати та оцінювати 250 тис. новинних статей і 250 тисяч дописів у соцмережах, в яких разом міститиметься 5 тис. фальшивок.

Складний набір детекторів семантичних суперечностей суттєво збільшить навантаження на фальсифікаторів у медіа. Вони змушені будуть вивіряти кожну семантичну деталь, в той час, як борцям із ними треба буде лише знайти одну чи кілька суперечностей.

Автори проекту сподіваються, що технології допоможуть ідентифікувати, розуміти та відбивати ворожі кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, соцмережа Instagram повідомила, що запроваджує новий інструмент для позначення фейкової інформації.