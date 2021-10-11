Обвал будинку в Батумі: трьом особам висунули звинувачення

Троє осіб звинувачуються в порушенні правил безпеки при проведенні будівельних робіт, що призвело до загибелі людей

За фактом обвалення житлового будинку в центрі міста Батумі, в результаті чого загинули дев'ятеро людей, прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири на першому поверсі та двом робітникам.

Як встановили слідчі, на початку жовтня господар квартири на першому поверсі за відповідну винагороду домовився з двома робочими про знесення низки стін житла.

«У ході робіт, які проводилися з 4 до 8 жовтня, з порушенням всіх інженерних норм і правил техніки безпеки були демонтовані як ненесучі, так і несучі конструкції, що порушило міцність і стійкість житлового корпусу та призвело до його обвалення», – уточнили в прокуратурі.

Згадані особи звинувачуються в порушенні правил безпеки при проведенні будівельних робіт, що призвело до загибелі людей і заподіяло тяжких наслідків (ч.2 ст. 240 КК Грузії). Прокурори звернуться до суду з вимогою застосувати до обвинувачених як запобіжний захід взяття під варту.

Зазначимо, у зв'язку з трагедією у Батумі прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня в Грузії днем жалоби.

Як повідомлялося, удень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку, до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення житлового будинку в Батумі. Слідство вважає, що причиною трагедії стали ремонтно-будівельні роботи, що проводяться «з грубим порушенням правил безпеки».