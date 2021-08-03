Один із найбагатших чоловіків планети тепер холостяк

Білл Гейтс і Мелінда Гейтс більше не подружжя

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс і Мелінда Гейтс офіційно розлучилися. У понеділок, 2 серпня, суд завершив справу про розірвання їхнього шлюбу.

Про це повідомив Businessinsider. Зазначається, що пара, у якої є троє дорослих дітей, оголосила про розлучення в травні 2021 року після 27 років шлюбу, заявивши, що вони більше не можуть «зростати разом як пара на наступному етапі нашого життя». При чому Мелінда Гейтс заявила, що не змінюватиме своє прізвище.

В остаточній постанові суду про розлучення, йдеться, що ці двоє погодилися на договір про роздільне проживання, який не був оформлений в ході шлюборозлучного процесу. Усе їхнє майно буде поділено на підставі договору про розподіл, який вони підписали, із зазначенням того, хто і на що буде мати право.

Всім дітям Гейтсів виповнилося 18 років, тому суд не встановлював ні опікунства, ні аліментів.

Статки Білла Гейтса оцінюється в понад 130 мільярдів доларів, а це означає, що його дружина Мелінда Френч Гейтс може отримати понад 65 мільярдів доларів в результаті розлучення.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Мелінда Гейтс почала шукати адвокатів з розлучень в 2019 році після того, як спливли зв'язки Гейтса з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зустрічі Гейтса з Епштейном лютили її.

Отримавши офіційний статус розлучених, колишнє подружжя планує залишитися співголовами Фонду Білла і Мелінди Гейтс, некомерційної організації, метою якої є боротьба з бідністю, хворобами і нерівністю в усьому світі. За словами Марка Сузман, генерального директора Gates Foundation, якщо пара не зможе працювати разом, Мелінда Гейтс може піти у відставку через два роки.

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