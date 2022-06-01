Одна із країн ЄС вимагала виключити Гундяєва із санкційного списку, – ЗМІ

Угорщина під проводом проросійського прем'єра Віктора Орбана намагається врятувати від санкцій керівника РПЦ

Угорщина розчарувала Євросоюз

Процес узгодження шостого пакету антиросійських санкцій затягнувся через позицію Угорщини, яка вимагала скасувати ті пункти, які навіть не обговорювалися. Про перипетії ухвалення антиросійських санкцій пише видання Bloomberg.

Зокрема, зазначає ЗМІ, Угорщина вимагала виключити із санкційного списку очільника Російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва), який підтримав російське вторгнення до України. При цьому один із чиновників заявив Bloomberg, що лідери ЄС не згадували Кирила під час саміту Євросоюзу.

Також угорська сторона заявляла про незначні технічні проблеми, пов’язані із забороною на імпорт російської нафти. На цей момент, зазначає ЗМІ, дебати досі тривають.

«Угорщина розчарувала послів ЄС», – так описало Bloomberg ставлення до угорської позиції у Євросоюзі.

Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, шостий пакет включає:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;

заборону ще трьох російських державних мовників;

нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.

Європейський Союз видасть нашій державі 9 млрд євро у вигляді термінової позики.