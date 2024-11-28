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Нардепка пояснила, шо гарантує стабільний імпорт електроенергії в Україну

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Нардепка пояснила, шо гарантує стабільний імпорт електроенергії в Україну
Нардепка пояснила, шо гарантує стабільний імпорт електроенергії в Україну
фото з відкритих джерел

Скасування прайс-кепів – критичний крок для енергетичної безпеки України – Гриб

Необхідно змінити цінові обмеження на ринку для стабільного імпорту електроенергії. Про це заявила народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики Вікторія Гриб під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За її словами, поточні прайс-кепи створюють серйозні перешкоди для енергетичної безпеки України.

«Якщо дійсно залишати ті прайс-кепи, які ми тільки що почули, знову будемо мати проблеми», – попередила депутатка.

Вона детально пояснила негативні наслідки збереження існуючих цінових обмежень.

«Ми не будемо мати можливості імпорту електричної енергії ввечері. Не будуть покривати ці ціни, які були запропоновані. А це означає, що взагалі не буде можливості і людям потім закуповувати. Я маю на увазі зараз не населення, а я маю на увазі підприємства», – зазначила депутатка.

Гриб запропонувала два варіанти вирішення проблеми з прайс-кепами: «Для того, щоб ми були з електричною енергією, все ж таки моя пропозиція взагалі скасувати прайс-кепи. Якщо не скасовувати, то тоді хоча би прийняти такі, які будуть відповідати цінам в Європі, яку ми хочемо змусити, щоб вони нам допомагали».

Депутатка застерегла, що без змін у ціновій політиці підприємства можуть бути змушені шукати альтернативні джерела енергії: «Тоді будуть самі намагатися використовувати генератори. Ми ж знаємо, яка буде ціна і не завжди ті генератори можна буде взагалі використовувати».

На завершення Гриб закликала колег до реалістичного підходу у вирішенні питання прайс-кепів. Раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ Ігор Тинний заявив, що наразі ринок електроенергії в Україні стикається з двома найбільш критичними проблемами: боргами та прайс-кепами. Він вважає, що посилене державне регулювання, особливо в умовах криз, не має бути загальним правилом, а лише мати технічний характер на випадок екстрених ситуацій.

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Теги: імпорт ринок населення Вікторія Гриб бізнесмен обмеження

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