Оксфордський словник назвав слово року

В Оксфордському університету назвали словом року сленгове rizz - слово, яке використовують для означення чогось привабливого.

Про це йдеться на сайті університету.

«Цей термін походить від частини слова charisma («харизма»), що означає здатність когось приваблювати за допомогою стилю, чарівності або зовнішності», – йдеться у повідомленні.

Популярність цього слова різко зросла у 2023 році після того, як актор Том Голланд в інтерв’ю сказав: «У мене зовсім немає rizz. У мене обмежена rizz» ( «I have no rizz whatsoever, I have limited rizz»).

Під час відкритого голосування rizz випередило такі слова, як Swiftie (шанувальник Тейлор Свіфт), situationship (неформальні романтичні або сексуальні стосунки) та prompt (інструкція, що дається програмі штучного інтелекту).

Раніше повідомлялося, що найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster назвав словом 2023 року поняття «автентичний» (authentic). У 2023 році пошук цього слова в словнику зріс завдяки історіям про штучний інтелект, знаменитостей та соціальні мережі.

Нагадаємо, укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 року, але в контексті штучного інтелекту, – hallucinate, яке перекладається як «галюцинувати».