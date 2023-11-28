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Американський словник обрав слово року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Американський словник обрав слово року
Американський видавець словників Merriam-Webster назвав слово 2023 року
фото з відкритих джерел

Пошук слова «автентичний» в словнику зріс завдяки історіям про соціальні мережі, штучний інтелект та знаменитостей 

Найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster назвав словом 2023 року поняття «автентичний» (authentic). Про це йдеться на сайті словника. 

Термін «автентичний» має кілька значень, зокрема «справжній, фактичний непідробний», а також «вірний власній особистості, духу чи характеру». Зазначається, що автентичність часто пов'язана з ідентичністю – національною чи особистою. 

У 2023 році пошук цього слова в словнику зріс завдяки історіям про штучний інтелект, знаменитостей та соціальні мережі.

Йдеться про те, що співаки Лейні Вілсон, Сем Сміт і Тейлор Свіфт потрапляли в заголовки газет із заявами про пошук «автентичного голосу». А Ілон Маск наголошував, що люди повинні бути більш «автентичними» в соціальних мережах.

Інші популярні слова року:

  • rizz – сленгове слово, що означає романтичну привабливість або чарівність;
  • deepfake (дипфейк) – технологія, на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати фейкове відео з зображенням людини;
  • coronation (коронація) – коронація Чарльза III призвела до збільшення пошуку цього слова у словнику;
  • dystopian (антиутопічний) – пошук слова зріс через застереження екоактивістів про «антиутопічне майбутнє» та обговорення «антиупопічних попереджень» щодо штучного інтелекту;
  • X – почали шукати після перейменування соцмережі Twitter, яку придбав Ілон Маск;
  • implode (вибухнути) – слово частіше шукали після вибуху субмарини, яка перевозила туристів до «Титаніка»;
  • doppelgänger (двійник) – слово пов'язане зі злочинами, які скоювали зі схожими людьми;
  • covenant (заповіт);
  • indict (звинувачувати) – пошук слова зріс 30 березня, коли в суді висунули звинувачення проти Трампа;
  • elemental (стихійний);
  • kibbutz (кібуц) – самостійна соціальна й економічна структура в Ізраїлі, де знаряддя й засоби виробництва належать усьому колективу, а рішення ухвалюють загальні збори всіх його членів;
  • deadname («мертве ім'я») – так називають ім'я людини, яке їй дали при народженні, але вона його змінила під час трансгендерного переходу.

Нагадаємо, укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 року, але в контексті штучного інтелекту, – hallucinate, яке перекладається як «галюцинувати». 

Теги: мова словник соцмережі

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