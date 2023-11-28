Американський словник обрав слово року

Пошук слова «автентичний» в словнику зріс завдяки історіям про соціальні мережі, штучний інтелект та знаменитостей

Найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster назвав словом 2023 року поняття «автентичний» (authentic). Про це йдеться на сайті словника.

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Термін «автентичний» має кілька значень, зокрема «справжній, фактичний непідробний», а також «вірний власній особистості, духу чи характеру». Зазначається, що автентичність часто пов'язана з ідентичністю – національною чи особистою.

У 2023 році пошук цього слова в словнику зріс завдяки історіям про штучний інтелект, знаменитостей та соціальні мережі.

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Йдеться про те, що співаки Лейні Вілсон, Сем Сміт і Тейлор Свіфт потрапляли в заголовки газет із заявами про пошук «автентичного голосу». А Ілон Маск наголошував, що люди повинні бути більш «автентичними» в соціальних мережах.

Інші популярні слова року:

rizz – сленгове слово, що означає романтичну привабливість або чарівність;

deepfake (дипфейк) – технологія, на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати фейкове відео з зображенням людини;

coronation (коронація) – коронація Чарльза III призвела до збільшення пошуку цього слова у словнику;

dystopian (антиутопічний) – пошук слова зріс через застереження екоактивістів про «антиутопічне майбутнє» та обговорення «антиупопічних попереджень» щодо штучного інтелекту;

X – почали шукати після перейменування соцмережі Twitter, яку придбав Ілон Маск;

implode (вибухнути) – слово частіше шукали після вибуху субмарини, яка перевозила туристів до «Титаніка»;

doppelgänger (двійник) – слово пов'язане зі злочинами, які скоювали зі схожими людьми;

covenant (заповіт);

indict (звинувачувати) – пошук слова зріс 30 березня, коли в суді висунули звинувачення проти Трампа;

elemental (стихійний);

kibbutz (кібуц) – самостійна соціальна й економічна структура в Ізраїлі, де знаряддя й засоби виробництва належать усьому колективу, а рішення ухвалюють загальні збори всіх його членів;

deadname («мертве ім'я») – так називають ім'я людини, яке їй дали при народженні, але вона його змінила під час трансгендерного переходу.

Нагадаємо, укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали словом 2023 року, але в контексті штучного інтелекту, – hallucinate, яке перекладається як «галюцинувати».