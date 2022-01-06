Протести у Казахстані: загинуло 18 силовиків, затримано понад 2 тис. мітингувальників

Силовики застосовували зброю та спецтехніку проти людей

5 та 6 січня у Казахстані відбулося активне протистояння учасників протестів та військових

За час протестів у Казахстані загинули 18 силовиків, поранено 748. Про це повідомляє портал Vласть із посиланням на МВС Казахстану.

«Кількість загиблих силовиків збільшилася до 18 осіб. Під протестів також постраждали 748 співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Нацгвардії», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що під час протестів затримано 2 298 осіб.

Додамо, що з 5 по 6 січня 2022 року 674 громадян Киргизстану і 2349 громадян Казахстану перейшли кордон у бік Киргизстану.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

6 січня силовики проводили зачистку вулиць Алмати. Як стало відомо, поліція затримала дві тисячі людей, проти протестувальників застосовують зброю

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.