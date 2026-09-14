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У Санкт-Петербурзі дефіцит бензину: заправляти авто планують дозволяти не щодня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Санкт-Петербурзі дефіцит бензину: заправляти авто планують дозволяти не щодня
Наразі на окремих заправках утворилися довгі черги через нестачу пального
колаж: glavcom.ua

Влада Ленінградської області розглядає обмеження через перебої з постачанням пального

У Ленінградській області Росії через дефіцит бензину можуть запровадити заправку автомобілів через день – залежно від парності номера. Про це заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко, пише «Главком».

За його словами, влада розглядає варіант, за якого автомобілі з парними та непарними номерами зможуть заправлятися у різні дні. Наразі на окремих заправках утворилися довгі черги через нестачу пального.

Дрозденко закликав водіїв не створювати запаси бензину та дотримуватися встановлених лімітів.

«Наша мета – задовольнити потреби в бензині хоча б у межах 20-30 літрів на день», – заявив губернатор. Він також попросив жителів регіону набратися терпіння та не скуповувати пальне наперед.

Проблеми з пальним загострилися після атак безпілотників на російську нафтову інфраструктуру. Зокрема, 2 вересня роботу призупинив нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області.

На тлі перебоїв із постачанням у регіоні почали з'являтися довгі черги на автозаправках. Влада Ленінградської області тепер розглядає додаткові обмеження, щоб розподілити наявні запаси пального між споживачами.

Варто нагадати, що у Санкт-Петербурзі знову виникли великі черги на автозаправних станціях. Місцеві жителі кажуть, що давно не бачили такого напливу автомобілів, а черги не зникають навіть пізно вночі. 

Відзначимо, що кмпанія Fire Point натякнула, що її дрони пролетіли 3300 км і успішно уразили ціль у Новому Уренгої. «Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль», – йдеться у повідомленні. Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ.

 
 

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Теги: росія бензин війна Санкт-Петербург

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