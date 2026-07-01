Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)

На кадрах – десятки авто, що змушені чекати своєї черги біля паливної колонки.

У Москві на тлі проблем із пальним у чергах на заправках помітили навіть урядові автомобілі з мигалками. Відео кілометрового затору біля однієї з АЗС оприлюднила водійка, яка стала свідком ситуації.

На кадрах видно десятки автомобілів, які очікують заправки. За словами авторки відео, події відбувалися у вівторок, 30 червня, близько 15:30 на Бутирській вулиці у Москві неподалік від центру міста.

«Стоять на заправку. Ось це все – затор до заправки "Роснєфть"», – розповіла жінка, показуючи чергу з автомобілів.

Серед машин у заторі помітили Aurus – російські автомобілі преміумкласу, які створювалися для обслуговування найвищого керівництва РФ.

У Москві на тлі проблем із пальним утворилися довгі черги на АЗС. У заторі помітили навіть урядові Aurus із проблисковими маячками.



Відео, зняте 30 червня на Бутирській вулиці, вже активно поширюють у мережі. pic.twitter.com/LbUucjl8n8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2026

Водночас сам проєкт Aurus стикається з проблемами: через низький попит, збитковість та труднощі з постачанням іноземних комплектуючих виробництво на підприємстві в Татарстані опинилося під загрозою скорочення.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

Паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в пальному становить близько 70 тис. тонн, а запасів, які є на півострові, вистачає лише на кілька днів. При цьому глава Кремля стверджував, що дефіцит не є критичним і найближчим часом проблему вдасться вирішити.