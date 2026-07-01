Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)
Машини стояли у черзі на АЗС неподалік центру Москви
скріншот з відео

На кадрах – десятки авто, що змушені чекати своєї черги біля паливної колонки.

У Москві на тлі проблем із пальним у чергах на заправках помітили навіть урядові автомобілі з мигалками. Відео кілометрового затору біля однієї з АЗС оприлюднила водійка, яка стала свідком ситуації.

На кадрах видно десятки автомобілів, які очікують заправки. За словами авторки відео, події відбувалися у вівторок, 30 червня, близько 15:30 на Бутирській вулиці у Москві неподалік від центру міста.

«Стоять на заправку. Ось це все – затор до заправки "Роснєфть"», – розповіла жінка, показуючи чергу з автомобілів.

Серед машин у заторі помітили Aurus – російські автомобілі преміумкласу, які створювалися для обслуговування найвищого керівництва РФ.

Водночас сам проєкт Aurus стикається з проблемами: через низький попит, збитковість та труднощі з постачанням іноземних комплектуючих виробництво на підприємстві в Татарстані опинилося під загрозою скорочення.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

Паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в пальному становить близько 70 тис. тонн, а запасів, які є на півострові, вистачає лише на кілька днів. При цьому глава Кремля стверджував, що дефіцит не є критичним і найближчим часом проблему вдасться вирішити.

Читайте також:

Теги: росія криза пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

У Підмосков'ї спалахнув енергооб’єкт (відео)
У Підмосков'ї спалахнув енергооб’єкт (відео)
Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)
Паливна криза дісталася еліти: у Москві помітили урядові «Ауруси» біля АЗС (відео)
Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі
Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі
Понад 1300 км від України. Уражено один із найбільших виробників мастил у РФ
Понад 1300 км від України. Уражено один із найбільших виробників мастил у РФ
Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства
Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства
У Венесуелі з-під завалів врятовано дитину через шість днів після землетрусів
У Венесуелі з-під завалів врятовано дитину через шість днів після землетрусів

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua