Reuters: Паливна криза змусила Росію просити бензин у свого сусіда

Щоб стабілізувати ринок, російська влада розглядає відразу кілька заходів: обмеження експорту бензину, зростання субсидій для переробників та імпорт палива

Виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть, порівняно з минулим роком

Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть, порівняно з минулим роком. Міністерство енергетики Росії поки що коментувало ситуацію. Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту на постачання палива.

Щоб стабілізувати ринок, російська влада, за даними джерел видання, розглядає відразу кілька заходів: обмеження експорту бензину, зростання субсидій для переробників та імпорт палива. Паралельно Москва вже пом'якшила вимоги до якості бензину та дизеля для внутрішнього ринку та опрацьовує можливість морських поставок.

Казахстан виробляє значно менше палива, ніж Росія, тож джерела видання сумніваються, що обсяги можливих поставок суттєво змінять ситуацію.

Як каже одне з джерел у Казахстані, постачання бензину до Росії може йти в обмін на російське авіапаливо – у липні його запаси в Казахстані скоротяться через зростання попиту та зниження російського експорту.

Раніше «Главком» повідомляв, що Росія вперше за тривалий час почала морські закупівлі бензину в Азії. Паливна криза охопила вже 53 регіони країни – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Енергетичний колапс охопив російські регіони та окуповані РФ регіони. Останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Услід за окупованим Кримом обмеження продажу бензину запроваджено в Курській і Білгородській областях – на АЗС «Роснєфті» заборонили продавати АІ-92 у каністри та встановили ліміт у 20 літрів АІ-95 на машину. Аналогічні обмеження вже фіксуються в Рязанському та Московському регіонах.

У Санкт-Петербурзі, який 3 червня атакували українські безпілотники, також ввели обмеження на продаж бензину – не більше 50 літрів на одне авто.