Папа Римський знову схиляє Україну до переговорів із РФ

У своїй промові Папа Римський згадав «змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни»

Понтифік закликав віруючих молитися за початок мирних переговорів

Папа Римський Франциск вкотре закликав завершити війни в Україні та на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів. Заяву понтифіка наводить Vatican News.

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У своїй промові Папа Римський згадав «змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни».

«Давайте ніколи не забувати, що війна – це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни», – заявив понтифік.

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Він також закликав віруючих молитися за початок мирних переговорів.

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Раніше Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.