  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Партія Макрона змінює назву

    Партія &laquo;Вперед, Республіка!&raquo; отримає нову назву - Партія Макрона змінює назву
    Партія «Вперед, Республіка!» отримає нову назву
    фото з відкритих джерел

    Партія президента вирішила змінити назву перед парламентськими виборами

    У Франції партія президента Еммануеля Макрона «Вперед, Республіка!» (LaREM) за декілька тижнів до парламентських виборів змінює назву на «Відродження». Про це повідомив телеканал BFMTV.

    Про зміну назви оголосив лідер партії Станіслас Геріні.

    «Ми ініціюємо зміну суті та назви. Йдеться про розбудову партії «Вперед, Республіка!», щоб створити президентську партію», – заявив він.

    Вибори у парламент Франції проходитимуть у червні 2022 року і, за даними перших соціологічних опитувань, чинний президент країни може отримати парламентську більшість.

    Вибори до парламенту Франції пройдуть у два тури 12 та 19 червня.

    Нагадаємо, Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції. ВІн переміг у другому турі президентських виборів, випередивши Марін Ле Пен на 17,1%. Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

    Раніше президент Володимир Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид. Перед цим Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

    3 травня Макрон вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Теги: вибори Франція партії Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Партія Макрона змінює назву