Партія Макрона змінює назву

Партія президента вирішила змінити назву перед парламентськими виборами

У Франції партія президента Еммануеля Макрона «Вперед, Республіка!» (LaREM) за декілька тижнів до парламентських виборів змінює назву на «Відродження». Про це повідомив телеканал BFMTV.

Про зміну назви оголосив лідер партії Станіслас Геріні.

«Ми ініціюємо зміну суті та назви. Йдеться про розбудову партії «Вперед, Республіка!», щоб створити президентську партію», – заявив він.

Вибори у парламент Франції проходитимуть у червні 2022 року і, за даними перших соціологічних опитувань, чинний президент країни може отримати парламентську більшість.

Вибори до парламенту Франції пройдуть у два тури 12 та 19 червня.

Нагадаємо, Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції. ВІн переміг у другому турі президентських виборів, випередивши Марін Ле Пен на 17,1%. Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид. Перед цим Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом.

3 травня Макрон вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.