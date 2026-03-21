США тимчасово зняли санкції на продаж іранської нафти в морі

Максим Бурич
Ціни на нафту зросли на 50% з початку активних бойових дій 28 лютого
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

США зняли санкції аби обвалити ціни на пальне

На тлі рекордної вартості енергоносіїв Адміністрація Дональда Трампа пішла на несподіваний крок. У п’ятницю, 20 березня 2026 року, США офіційно дозволили продаж іранської нафти, що вже перебуває на суднах у морі, терміном на 30 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Цей крок має на меті стабілізувати світовий ринок, де ціни злетіли понад $100 за барель через тритижневу війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Зокрема, очікується, що на ринок потрапить близько 140 млн барелів нафти, що дозволить суттєво зменшити дефіцит.
Ліцензія на імпорт та продаж діятиме до 19 квітня 2026 року. Вона стосується лише тієї нафти, що була завантажена на судна до цієї п'ятниці. Пільги не поширюються на Кубу, Північну Корею та окупований Крим.

Міністр фінансів США Бессент пояснив це рішення прагненням «використати іранські барелі проти самого Тегерана», щоб знизити ціни, поки триває військова операція «Епічна лють».

Ціни на нафту зросли на 50% з початку активних бойових дій 28 лютого. Білий дім серйозно занепокоєний, що паливна криза вдарить по американських споживачах напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

Це вже третій випадок за останні два тижні, коли США послаблюють енергетичні санкції проти своїх супротивників (раніше аналогічні кроки було зроблено щодо російської нафти, застряглої в морі). Аналітики, проте, налаштовані скептично: вони вважають, що ці кроки не матимуть тривалого ефекту, доки залишається заблокованою Ормузька протока.

Як відомо, у суботу, 21 березня 2026 року, стало відомо про готовність Тегерана сприяти безпечному проходу японських танкерів.

До слова, світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході. 

Теги: нафта США Іран війна

