Пашинян пообіцяв не мститися діючій владі Вірменії
- Сьогодні, 01:58
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Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух»
Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян не планує переслідувати представників діючої влади.
Про це повідомляє ТАСС.
«Я повторюю, що не буде вендети стосовно колишньої влади», —заявив Пашинян.
Також політик зазначив, що у разі свого обрання на посаду прем’єра він не планує включати в склад нового уряду олігархів.
«У разі мого обрання в економіці не буде монополій», — підкреслив Пашинян.
Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух», який став причиною зміни влади в країні.
Раніше глава Республіканської партії Вірменії пообіцяв дати країні прем’єра 8 травня.
Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодиласяобрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.
Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.
У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.
Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».
Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.
У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.
Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.