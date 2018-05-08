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    Пашинян пообіцяв не мститися діючій владі Вірменії

    Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух»
    Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян не планує переслідувати представників діючої влади. Про це повідомляє ТАСС. «Я повторюю, що не буде вендети стосовно колишньої влади», —заявив Пашинян. Також політик зазначив, що у разі свого обрання на посаду прем’єра він не
    • Сьогодні, 01:58
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    <span>Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем&rsquo;єр-міністра Нікол Пашинян&nbsp;</span>
    Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян 

    Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух»

    Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян не планує переслідувати представників діючої влади.

    Про це повідомляє ТАСС.

    «Я повторюю, що не буде вендети стосовно колишньої влади», —заявив Пашинян.

    Також політик зазначив, що у разі свого обрання на посаду прем’єра він не планує включати в склад нового уряду олігархів.

    «У разі мого обрання в економіці не буде монополій», — підкреслив Пашинян.

    Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух», який став причиною зміни влади в країні.

    Раніше глава Республіканської партії Вірменії пообіцяв дати країні прем’єра 8 травня.

    Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодиласяобрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

    Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.

    У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.

    Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

    Напередодні  лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

    У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

    Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.

    протест Азербайджан Єреван
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