Пашинян пообіцяв не мститися діючій владі Вірменії

Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух»

Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян не планує переслідувати представників діючої влади. Про це повідомляє ТАСС. «Я повторюю, що не буде вендети стосовно колишньої влади», —заявив Пашинян. Також політик зазначив, що у разі свого обрання на посаду прем’єра він не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян

Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух»

Лідер вірменської опозиції та кандидат на посаду прем’єр-міністра Нікол Пашинян не планує переслідувати представників діючої влади.

Про це повідомляє ТАСС.

«Я повторюю, що не буде вендети стосовно колишньої влади», —заявив Пашинян.

Також політик зазначив, що у разі свого обрання на посаду прем’єра він не планує включати в склад нового уряду олігархів.

«У разі мого обрання в економіці не буде монополій», — підкреслив Пашинян.

Лідер опозиції Вірменії пообіцяв, що новий склад уряду буде відображати «всенародний рух», який став причиною зміни влади в країні.

Раніше глава Республіканської партії Вірменії пообіцяв дати країні прем’єра 8 травня.

Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодиласяобрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.

У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.