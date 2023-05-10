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Перший півфінал Євробачення: хто переміг (список)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перший півфінал Євробачення: хто переміг (список)
Всього на сцену вийшло 15 учасників
фото з відкритих джерел

Глядачі визначили перелік тих, кому доведеться виступити у суботу у фіналі конкурсу

У Ліверпулі (Велика Британія) у вівторок, 9 травня, завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023». У першому півфіналі сцену міжнародного пісенного конкурсу у Ліверпулі підкорювали 15 учасників, проте у фінал пройшли представники 10 країн.

Україна, яку нині представляє гурт Tvorchі, на правах переможця минулого року відразу проходить до фіналу.

Тож крім нас, за перемогу також боротимуться: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

У фіналі ці країни зустрінуться з другою десяткою фіналістів, яка визначиться в другому півфіналі 11 травня. Також автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

Норвегія

Алессандра – Queen of Kings

Конкурсну частину почала Норвегія. Співачка Alessandra у композиції Queen of Kings заспівала про сильну та незалежну жінку-воїна, яка керуватиме морем та не підкорятиметься нікому. Запальні біти й англомовний вокал доповнив балет із чотирьох танцівників.

Сербія

Luke Black – «Само ми се спава»

Третім на сцену вийшов представник Сербії Luke Black. Його пісня Samo mi se spava поєднала рідну сербську та англійську мови, а також ліричний початок і танцювальні біти. 

Португалія

Mimicat – Ai coração

Також місце у гранд-фіналі зайняла португальська співачка Mimicat. У її виконанні прозвучала пісня Ai coração, що запам'ятовується також гротескною постановкою й пристрасними танцями.

Хорватія

Let 3 – Mama šč!

Рок гурт Let 3 із Хорватії вразили виступом, сатирично поглузувавши над Путіним. З піснею Mama ŠČ! хлопці каламбурили рідною мовою, доповнивши виступ сатиричними костюмами і не менш гротескним відеорядом.

Швейцарія

Ремо Форрер – Watergun

Швейцарія у першому півфіналі боролася за перемогу під 8-м номером. Remo Forrer представив на сцені ліричну пісню Watergun.

Ізраїль

Ноа Кірел – Unicorn

Слідом під номером 9 на сцену вийшла представниця Ізраїлю. Співачка Noa Kirel підкорювала глядачів піснею Unicorn. Композиція вразила інструментальними елементамм і, водночас, сучасною обробкою звуку.

Молдова

Паша Парфеній – Soarele și luna

Pasha Parfeni влаштував на сцені справжню етнічну вечірку, виконуючи пісню Soarele și luna рідною мовою. Знайшлося місце колоритному вбранню, рогам, сопілкам і цимбалам.

Швеція

Loreen – Tattoo

Під 11-м номером у першому півфіналі виступила Швеція. Співачка Loreen, якій букмекери пророкують перемогу цьогоріч, заспівала англомовну композицію Tattoo. Як відомо, артистка не з чуток знає, що таке перемога на Євробаченні. Виконавиця здобула тріумф у 2012-му з піснею Euphoria.

Чехія

Vesna – My Sister's Crown

13-м номером у першому півфіналі виступала Чехія із піснею My Sister's Crown. Її, як відомо, ще на етапі підготовки конкурсу засудили в мережі через участь у гурті Vesna росіянки. Також неоднозначну реакцію викликали меседжі артисток про  «сестринство слов’янських народів».

Проте пісня має кілька куплетів українською мовою. Учасниці заспівали про сестер-слов’янок, які посварилися. Водночас у ньому згадується хтось третій, який заважає злагоді між сестрами.

Фінляндія

Käärijä – Cha Cha Cha

Закривав перший півфінал конкурсант із Фінляндії. Репер Käärijä представив композицію Cha Cha Cha рідною мовою. Артист влаштував трихвилинну вечірку, яку, з його власних слів, можна назвати божевіллям.

Слід зазначити, що результати півфіналу визначалися лише за рахунок голосів глядачів. Тобто без врахування оцінок журі, як це було раніше.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 11-го травня. Фінал, у якому виступить гурт Tvorchі, пройде 13-го травня.

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Теги: Євробачення

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