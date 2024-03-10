У Росії суд заочно заарештував українку, яка облила штучною кров'ю посла РФ у Польщі

У 2022 році Ірина Земляна облила штучною кров’ю посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва

Проти українки порушили кримінальну справу щодо нападу на людину, яка користується міжнародним захистом

Суд у Москві заочно заарештував українку, медіаекспертку та тренерку з безпеки Інституту масової інформації Ірину Земляну, яка 9 травня 2022 року облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва. Про це пише «Медіазона».

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Рішення про заочний арешт Земляної суд ухвалив 4 березня. Проти українки порушили кримінальну справу щодо нападу на людину, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни.

Зазначається, що українку розшукують із листопада 2023 року. Водночас у лютому її ім’я додали до реєстру екстремістів та терористів із позначкою у вигляді друкарської «зірочки».

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Ні в картці розшуку, ні в записі Росфінмоніторингу, ані в суді слідчі Слідкому РФ не назвали Земляну по батькові. Фотографію у картці розшуку також взято не з паспортних баз даних чи соцмереж, а з акції у Варшаві, де її обличчя облите буряковим соком.

«Це може свідчити, що слідство оголосило у розшук, а суд заочно заарештував українку, навіть не з'ясувавши, як її насправді звуть і як вона виглядає», – пише видання.

Активістка з Полтавщини Ірина Земляна відома організацією блокади на польсько-білоруському кордоні. Учасники блокади протестували проти отримання Росією підсанкційних товарів з Європи через митні пости кордону.

Також 9 травня 2022 року Ірина організувала акцію протесту у Варшаві. Як відомо, тоді облили штучною кров’ю посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва, який намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

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До слова, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років. До того ж польські активісти привезли до воріт вілли купу гною та закривавлений прапор країни-терориста з літерою «Z».