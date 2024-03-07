Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році

Повнолітні громадяни України матимуть право на виплати у Німеччині у розмірі €506 на місяць

Від початку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло близько 1,143 млн українських біженців. З того часу правила в'їзду, перебування та розмір виплат дещо змінилися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як і раніше, українці можуть в'їжджати на територію Німеччини без візи, проте перебувати в країні без реєстрації дозволено на строк до 90 днів.

Після того, як дні безвізу закінчаться, потрібно або виїжджати з Німеччини, або обов'язково подавати заявку на набуття статусу тимчасового захисту . До речі, біометричний закордонний паспорт для в'їзду не потрібний. Достатньо мати ID-картку чи паспорт, а для дітей – свідоцтво про народження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що стосується грошових виплат для українських біженців, то з 1 січня 2024 року сума виплат збільшилася на 12%.

Тому у 2024 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:

самотні дорослі – €563 на місяць;

батьки-одинаки – € 563 на місяць;

повнолітні громадяни України – €506 на місяць;

діти 14-17 років – €471 на місяць;

діти 6-13 років – € 390 на місяць;

діти до 5 років – € 357 на місяць.

Суми, що виплачуються на шкільне приладдя для дітей, також зростуть на 12%. Для придбання ручок, олівців, зошитів або матеріалів для рукоділля у першому півріччі навчального року виплачуватиметься €130 на кожного школяра, а у другому півріччі – €65.

Українські біженці отримують у Німеччині допомогу з безробіття у такому ж розмірі, як і безробітні німці. Допомога Bürgergeld (цивільна допомога) виплачується центром зайнятості як основне забезпечення для шукачів роботи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша конституція передбачає, що має бути гарантоване основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію та не може себе утримувати, має право на державну допомогу», – йдеться на сайті Бундестагу.

До слова, понад 321 тис. українських біженців, які прибули до ФРН після 24 лютого 2022 року, вже залишили Німеччину. Однак точні дані про те, скільки з них повернулися в Україну, а скільки зараз в інших країнах, не уточнюються. Кількість біженців з України останнім часом дещо впала. Станом на середину лютого в Центральному реєстрі іноземців по всій Німеччині було зареєстровано близько 1,1 млн українських біженців. Це приблизно на 80 тис. менше, ніж роком раніше. Близько половини біженців проживають у Північному Рейні-Вестфалії, та Баден-Вюртемберзі. Майже 350 тис. – неповнолітні.

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) ФРН ініціювало перевірку щодо того, чи не могли особи з українськими паспортами незаконно отримувати соціальну допомогу в Німеччині. Федеральне відомство у справах міграції та біженців розглядає понад 5600 випадків, коли люди з українським паспортом могли неправомірно отримати соціальні виплати в Німеччині.