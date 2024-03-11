Україна долучається до створення цифрового гаманця в ЄС: деталі

Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії»

Протягом двох наступних років має запрацювати Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EUDI). Європарламент вже ухвалив створення відповідної законодавчої бази. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

«Український цифровий гаманець – це «Дія». Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там «Дію», а європейці – свої цифрові гаманці в Україні. Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти», – зазначив Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. «Дія» реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання, акцентує міністр, – досягти визнання в ЄС.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» відтепер є документи про освіту. Вже «підтягнулися» перші атестати та дипломи. Зазначають, що дипломи та свідоцтва про здобуття освіти будуть доступними і для тих, хто виїхав за кордон, тож тепер немає необхідності просити батьків відправити їх поштою.

Стало відомо, що найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.