У Греції в повітрі зіткнулися два пожежні гелікоптери

Під час пожежної операції в районі Псати зіткнулися два вертольоти

Рятувальники знайшли обидва екіпажі, що складалися з двох людей кожен

Під час гасіння лісових пожеж у Греції зіткнулися два вертольоти. Екіпаж одного з них зазнав нетяжких поранень, пілоти з іншого були без свідомості. Про це пише «Главком» із посиланням на Ekathimerini.

Місцева пожежна служба повідомила, що обидва гелікоптери боролися з вогнем на заході від Афін.

😱🚁 У Греції під час гасіння масштабної лісової пожежі зазнали аварії два пожежні вертольоти, – Reuters



Грецькі служби проводять пошуково-рятувальну операцію, намагаючись знайти членів екіпажів.



Інформації про кількість людей на борту та можливих постраждалих наразі немає. pic.twitter.com/CuKzLC7aYA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2026

«Під час пожежної операції в районі Псати зіткнулися два вертольоти. Війська були негайно мобілізовані на пошуково-рятувальну операцію для екіпажів», – ідеться в повідомленні пожежників.

Як зазначається, згодом рятувальники знайшли обидва екіпажі, що складалися з двох людей кожен. Люди з одного з гелікоптерів зазнали незначних пошкоджень – вони змогли вийти на зв’язок одразу після інциденту. Інший же екіпаж був без свідомості, їх усіх шпиталізували.

Обидва вертольоти злетіли з авіабази Елефсіна.

Як відомо, протягом останніх декількох днів у декількох містах Греції, зокрема неподалік Афін, тривають масштабні лісові пожежі. Вони швидко поширюються через сильний вітер, у кількох районах тривають евакуації.

Міністр з питань цивільного захисту й клімату Греції заявив, що штормові вітри спричинили «надзвичайно складні умови», за яких пожежні літаки або не можуть набрати воду, або не можуть пролетіти над ураженими вогнем ділянками.

У районі Порто-Гермено за близько 70 кілометрів від грецької столиці, Афін, із загоряннями боролися близько 500 пожежників. Їм допомагали також французькі та румунські вогнеборці.

Масштабну боротьбу з численними лісовими пожежами поблизу Афін і в інших регіонах Греції вели і торік. Унаслідок загрози мешканців низки сіл було евакуйовано, а температура подекуди сягала 44 °C.