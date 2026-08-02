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Пором з 250 пасажирами загорівся біля Індонезії: є жертви

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пором з 250 пасажирами загорівся біля Індонезії: є жертви
Люди, рятуючись від полум'я, стрибали у море
скриншот із відео

Basarnas: пором майже повністю охопило полум'я, поки пасажири чекали на порятунок

Біля берегів Індонезії спалахнув пасажирський пором, на борту якого перебували близько 250 людей. Пожежа виникла просто під час рейсу, тож пасажири, рятуючись від полум'я, були змушені стрибати у море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За попередніми даними, загинули щонайменше п'ятеро людей, 225 вдалося врятувати. Ще 41 особу наразі вважають зниклою безвісти.

Що відомо про пожежу

Капітан судна повідомив про займання поблизу острова Мадура – пором KMP Mutiara Sentosa 2 прямував із другого за величиною міста Індонезії Сурабаї на Східній Яві до Макассара на Південному Сулавесі. За даними Національного пошуково-рятувального агентства країни (Basarnas), сигнал про пожежу надійшов о 08:24 за місцевим часом.

За інформацією судноплавної компанії, вогонь спалахнув приблизно між 06:00 та 07:00 ранку. Причина займання наразі невідома. Згодом рятувальники підтвердили, що пором був «майже повністю охоплений полум'ям», а частина пасажирів трималася на капітанському містку та носовій частині судна, очікуючи на порятунок.

За уточненими даними, які наводять місцеві ЗМІ, загалом на борту перебувала 271 людина.

Порятунок у морі

Кадри з місця події, які показали індонезійські телеканали, зафіксували велику кількість людей у рятувальних жилетах у човнах і на самому судні, з якого піднімалися стовпи диму та полум'я. На відео видно, як пасажири стрибають у воду, а рятувальники кидають їм рятувальні круги та піднімають людей на борт рятувальних суден.

Пошуково-рятувальна операція триває, встановлюють як причину пожежі, так і повний список тих, хто перебував на борту.

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Небезпечні морські маршрути Індонезії

Індонезійський архіпелаг налічує понад 17 тис. островів, і пороми залишаються одним з основних видів транспорту між ними. Водночас аварії на воді тут трапляються регулярно – через складні погодні умови, зношений флот і недостатній рівень контролю за безпекою суден.

Лише торік поблизу курортного острова Балі затонув пором: загинули щонайменше четверо пасажирів, а десятки людей числилися зниклими безвісти. У сусідніх Філіппінах, де морське сполучення між островами так само поширене, торік на дні опинився пором із понад 350 пасажирами.

Крім того, в Індонезії неодноразово ставалися виверження вулканів, які також забирали життя людей і спричиняли масову евакуацію – стихійні лиха для країни, розташованої на межі кількох тектонічних плит і морських торговельних шляхів, залишаються постійним викликом.

Нагадаємо, торік поблизу Балі затонув пором, який перевозив 65 людей: тоді загинули щонайменше четверо пасажирів.

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Теги: відео пором рятувальники стихійні лиха пожежа Індонезія

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