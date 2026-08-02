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У Мілані російськомовна таксистка облаяла українок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Мілані російськомовна таксистка облаяла українок
На інцидент відреагували в компанії Bolt. Представники сервісу назвали поведінку водійки «абсолютно неприйнятною»
фото з відкритих джерел

Наприкінці поїздки українки сказали водійці «дякую», а коли почали виходити з автівки, почули у свій бік образи

У Мілані, що в Італії, російськомовна водійка таксі кинулася з образами на українок, які спілкувалися між собою рідною мовою та сказали «дякую» після завершення поїздки. Як інформує «Главком», про випадок у Threads розповіла користувачка Анна Данилюк.

Дівчина розказала, що під час перебування в Італії з подругами вирішили скористатися послугами сервісу Bolt. Їхньою водійкою стала Тетяна (в застосунку підписана як Tanja), яка поставила пасажиркам питання російською, щойно вони сіли в машину. Анна не уточнює, про що йшлося, але каже, що відповіла українською. Більше з водійкою дівчата не розмовляли. Натомість пасажирки продовжили спілкуватися між собою.

У відео присутня нецензурна лексика

Наприкінці поїздки українки сказали Тетяні «дякую», а коли почали виходити з автівки, почули у свій бік образи та лайку. Анна опублікувала в соцмережі відео, на якому чути частину розмови з таксисткою.

«Ви, українки, мене бісите, ш*лави понаїхали. Вали звідси. Українською вона говорить», – кричала таксистка.

«На відео – лише фрагмент, який встигла відзняти. До цього дуже багато образливих слів, жестів. Ми були в шоці. Найбільше засмучує, що у 2026 році людина, яка працює у сфері обслуговування, дозволяє собі таке ставлення до пасажирів через мову, якою вони спілкуються. Звернення до підтримки Bolt вже надіслано. Сподіваюся, компанія належним чином відреагує на цей випадок, адже така поведінка не має залишатися без наслідків», – каже Анна.

У коментарях лікарка-ортодонтка Галина Круглицька впізнала водійку. Медикиня розповіла, що мала схожий досвід із Тетяною, коли рік тому користувалася сервісом Uber для поїздки на таксі.

«Вона запитала, звідки ми, й почала говорити російською. Я звісно різко відповіла, що російської не знаємо і не розмовляємо нею. Вона просто промовчала, але вайб уже був неприємний і було відчуття, ніби вона з Росії.

Хотілося просто якомога швидше вийти. Своє справжнє лице вона таки показала вам», – написала Галина.

На інцидент відреагували в компанії Bolt. Представники сервісу назвали поведінку водійки «абсолютно неприйнятною» та попросили Анну зв'язатися з ними.

«Ми обов'язково проведемо ретельну перевірку цього випадку», – ішлося у відповіді компанії.

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Теги: таксі Італія українська мова

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