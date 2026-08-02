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Підсанкційне російське судно доправило бронетехніку до Малі – BBC

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Підсанкційне російське судно доправило бронетехніку до Малі – BBC
Росія доставила до Малі бронетехніку
фото: Vantor

Журналісти встановили маршрут судна «Михайло Бритнєв»

Росія доставила до Малі партію бронетехніки за допомогою вантажного судна «Михайло Бритнєв», яке перебуває під міжнародними санкціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування BBC.

Підставою для висновків журналістів стало відео, яке 25 липня показало державне телебачення Малі. На кадрах зафіксовано велику колону бронетехніки, що прибула до столиці країни – Бамако. За даними місцевих ЗМІ, техніку доставили з порту Ломе в Того.

Журналісти зіставили ці кадри з даними моніторингу судноплавства та супутниковими знімками. Вони встановили, що російське судно «Михайло Бритнєв» пришвартувалося в порту Ломе 9 липня. За оцінками експертів, на його борту перебували вантажівки, бронетранспортери та легкі бойові машини, які згодом помітили в Бамако.

Згідно з даними відстеження суден, «Михайло Бритнєв» залишило російський порт Балтійськ 18 червня та пройшоло через Північне море й протоку Ла-Манш.

Під час проходження Ла-Маншу вантажне судно супроводжував російський великий десантний корабель проєкту «Ропуха». Міністерство оборони Великої Британії від коментарів утрималося.

Маршрут «Михайла Бритнєва» з Росії
Маршрут «Михайла Бритнєва» з Росії
інфографіка: BBC

Нагадаємо, раніше підконтрольний Міноборони РФ «Африканський корпус» зазнав втрат у Малі. Українська розвідка повідомила, що під час засідки російські військові відступили, залишивши без підтримки солдатів малійської хунти.

«Африканський корпус» не надав малійським військовим ані наземної, ані повітряної підтримки, хоча має на озброєнні безпілотники «Оріон», а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8. Повстанці тоді ліквідували щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 взяли в полон, десятки інших зазнали поранень.

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Теги: санкції росія Африка

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