Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі

У прикордонних з Україною регіонах РФ переполох

Російська влада заявила про атаку українських безпілотників

Пізно ввечері 4 серпня у Рильську Курської області (РФ) прогриміли вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

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Він стверджує, що «з українського безпілотника скинули у Рильську вибухові пристрої».

Постраждалих нібито немає, але пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло у Покровському храмі.

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На місці працюють представники силових структур та слідчих органів.

Як повідомлялося, у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки.

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

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Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

На борту танкера перебувають 11 осіб. Відомо, що пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.