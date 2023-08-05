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Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі
У прикордонних з Україною регіонах РФ переполох
фото ілюстративне

Російська влада заявила про атаку українських безпілотників

Пізно ввечері 4 серпня у Рильську Курської області (РФ) прогриміли вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Він стверджує, що «з українського безпілотника скинули у Рильську вибухові пристрої».

Постраждалих нібито немає, але пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло у Покровському храмі.

На місці працюють представники силових структур та слідчих органів.

Під Курськом «бавовна»: прилетіло в адмінбудівлі фото 1

Як повідомлялося, у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

На мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. 

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

На борту танкера перебувають 11 осіб. Відомо, що пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Теги: вибух росія війна безпілотник

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