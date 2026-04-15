Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України

Громадяни Куби стали однією з найбільших груп іноземців, які воюють на боці Росії в Україні

Кубинський режим причетний до постачання військ в російську армію

Держдепартамент США повідомив Конгрес, що Куба надала до 5 тисяч бійців для війни проти України на боці РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що Гавана нібито надала «дипломатичну та політичну підтримку Москві». Таким чином, США прямо говорять, що кубинський режим причетний до постачання військ в армію РФ.

«Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак є вагомі ознаки того, що режим свідомо сприяв цьому потоку військ», – йдеться у звіті Держдепартаменту США.

Також повідомляється, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх у російсько-українській війні.

Як пише Axios, звіт зовнішньополітичного відомства США з’явився на тлі того, як Білий дім посилив свою кампанію тиску на кубу, щоб домогтися зміни керівництва в Гавані. «Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні», – йдеться у звіті, надісланому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.

Оцінки різняться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать про те, що в Україні одночасно воюють від тисячі до 5 тисяч громадян Куби.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду.

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу. Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.