Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Громадяни Куби стали однією з найбільших груп іноземців, які воюють на боці Росії в Україні
фото: російські ЗМІ (ілюстративне)

Кубинський режим причетний до постачання військ в російську армію

Держдепартамент США повідомив Конгрес, що Куба надала до 5 тисяч бійців для війни проти України на боці РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що Гавана нібито надала «дипломатичну та політичну підтримку Москві». Таким чином, США прямо говорять, що кубинський режим причетний до постачання військ в армію РФ.

«Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак є вагомі ознаки того, що режим свідомо сприяв цьому потоку військ», – йдеться у звіті Держдепартаменту США.

Також повідомляється, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх у російсько-українській війні.

Як пише Axios, звіт зовнішньополітичного відомства США з’явився на тлі того, як Білий дім посилив свою кампанію тиску на кубу, щоб домогтися зміни керівництва в Гавані. «Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні», – йдеться у звіті, надісланому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.

Оцінки різняться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать про те, що в Україні одночасно воюють від тисячі до 5 тисяч громадян Куби.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду.

До слова, президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що Сполучені Штати не мають вагомих підстав для його повалення. Водночас політик пообіцяв захищатися в разі нападу. Очільник Куби сказав, що вторгнення дорого обійдеться американцям, а також вплине на регіональну безпеку.

Читайте також:

Теги: Куба росія Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua