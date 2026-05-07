Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо

Росавіація заявила про закриття низки аеропортів

Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу низки великих аеропортів. Причиною називають забезпечення безпеки польотів під час фінальних репетицій повітряної частини параду до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Сьогодні вночі та вранці було введено обмеження на прийом і випуск повітряних суден у московському аеропорту Внуково. Проте географія обмежень значно ширша: до нього приєдналися регіональні вузли у Саратові, Пензі, Пскові, Калузі та Ярославлі. Також продовжують діяти обмеження у прифронтових та південних містах – Геленджику та Краснодарі.

Більшість аеропортів працюють у режимі плану «Килим», що передбачає негайну посадку або виведення всіх цивільних суден із зони у разі виявлення невідомих об’єктів у повітрі або проведення військових маневрів.

Найбільший авіахаб РФ – Шереметьєво – наразі працює в обмеженому режимі: зліт та посадка дозволені лише за спеціальним погодженням із «відповідними органами». Аналогічна ситуація спостерігається і в Нижньому Новгороді. Пасажирів попереджають про затримки десятків рейсів, авіакомпанії «Аерофлот» та «Победа» вже розпочали масове коригування графіків.

Масштабне закриття неба безпосередньо пов'язане з підготовкою до 9 травня. Цього року формат параду в Москві є безпрецедентним: Міноборони РФ офіційно підтвердило, що через «оперативну обстановку» на Красну площу не виводитимуть колони військової техніки.

Нагадаємо, щонайменше у 15 регіонах Росії вже офіційно скасували військові паради на 9 травня. Про це повідомляє OSINT-проєкт Astra з посиланням на заяви місцевої влади та російські ЗМІ, передає «Главком».

Йдеться про Білгородську, Воронезьку, Курську, Брянську, Ростовську, Рязанську, Саратовську, Калузьку, Орловську, Псковську, Новгородську, Нижньогородську та Ленінградську області, а також Краснодарський край і Чувашію.