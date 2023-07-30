Під Таганрогом вибухнув безпілотник: росіяни кажуть про постраждалих (відео)

У результаті падіння дрона пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль

Пізно ввечері 30 липня під Таганрогом Ростовської області РФ упав і загорівся невідомий безпілотник. Про це повідомив губернатор регіону Василій Голубєв у Telegram.

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«У хуторі Дараганівка Неклинівського району впав безпілотний літальний апарат. У результаті пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння та автомобіль», – заявив очільник Ростовської області.

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За його словами, бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце, але постраждалих наразі нібито не зафіксовано. Хоча російський Telegram-канал Baza пише, що поранені дві людини. А російське видання 161.ru поінформувало, що одна жінка отримала опіки, коли намагалася самостійно загасити пожежу. Їй надають допомогу медики.

Походження БпЛА росіяни ще не встановили. На місці працюють представники міноборони РФ.

Нагадаємо, що 28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух. Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе.

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До слова, легіон «Свобода Росії» припустив, що російські загарбники, атакуючи 28 липня Дніпро, помилково обстріляли Таганрог.