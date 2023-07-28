У російському Таганрозі пролунала потужна «бавовна» (відео)
«Бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна
У російському Таганрозі пролунав потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна.
Вибух стався у центральній частині міста. Деякі очевидці повідомляють, що чули не один, а два гучні звуки, схожі на вибух. За деякими даними, вибух стався на таганрозькому ринку «Райдуга». Крім того, постраждало кафе «Чехів сад», ймовірно, під завалами є люди.
Наразі деталі та причини вибуху уточнюються.
Нагадаємо, що раніше вибухи лунали в столиці Росії, у Москві.
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