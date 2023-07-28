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У російському Таганрозі пролунала потужна «бавовна» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У російському Таганрозі пролунала потужна «бавовна» (відео)
Наслідки вибуху
скріншот відео

«Бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна

У російському Таганрозі пролунав потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна.

Вибух стався у центральній частині міста. Деякі очевидці повідомляють, що чули не один, а два гучні звуки, схожі на вибух. За деякими даними, вибух стався на таганрозькому ринку «Райдуга». Крім того, постраждало кафе «Чехів сад», ймовірно, під завалами є люди.

Наразі деталі та причини вибуху уточнюються. 

Нагадаємо, що раніше вибухи лунали в столиці Росії, у Москві. 

Теги: вибух росія

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