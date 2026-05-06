Пілоти F-16 в Україні навчилися літати без використання GPS: деталі

glavcom.ua
Пілоти F-16 навчились орієнтуватися без електронної навігації
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Британські інструктори через російську РЕБ навчили українських льотчиків орієнтуватися за рельєфом та природними орієнтирами

Українські пілоти під час підготовки до польотів на винищувачах F-16 активно освоюють навички навігації без стабільного GPS-сигналу. Причиною стала постійна загроза російської радіоелектронної боротьби, яка здатна глушити навігаційні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Business Insider.

За даними видання, українські льотчики ще з перших етапів навчання звикають виконувати завдання без повної опори на GPS. Такий підхід став обов’язковим через активне придушення сигналів на полі бою.

Навіть під час мовної та базової льотної підготовки у Великій Британії курсанти відпрацьовують дії в умовах втрати навігації. Один із пілотів заявив, що здатність літати на малих висотах без GPS є критично важливою навичкою.

Як зазначається, якщо для західних військових льотчиків це переважно резервний сценарій, то для українських пілотів — щоденна реальність.

Під час курсу, організованого Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії, курсантів навчають орієнтуватися за річками, рельєфом місцевості та іншими природними орієнтирами.

У матеріалі наголошується, що російська радіоелектронна боротьба впливає не лише на навігацію, а й на зв’язок та системи наведення озброєння. Через це військові змушені адаптовувати тактику дій авіації та наземних підрозділів. Також розвиток РЕБ стимулює створення нових технологічних рішень, зокрема безпілотників, стійких до перешкод.

За інформацією Business Insider, понад 50 українських пілотів уже завершили базову підготовку у Великій Британії та продовжать навчання на реактивних літаках в інших країнах. Після цього вони мають перейти на американські винищувачі F-16, які Україна почала отримувати у 2024 році.

Інструктори відзначили швидкий прогрес українських курсантів – від перших самостійних польотів до складних маневрів на низьких висотах та імітації бойових місій. Один із пілотів також наголосив, що отримані навички допомагають почуватися впевненіше перед виконанням реальних бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що українські військові проходять підготовку у Великій Британії в межах багатонаціональної операції Interflex. Під час навчань бійці відпрацьовують навички тактичної медицини, евакуації поранених та ведення бою в сучасних умовах.

Теги: F-16 пілот винищувач GPS новости

