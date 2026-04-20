ГУР оприлюднив дані про сотню підприємств, залучених до виробництва російського Су-57

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Су-57 – російський багатоцільовий винищувач пʼятого покоління, розроблюваний Об'єднаною авіабудівною корпорацією
фото: ГУР

Близько третини підприємств досі не підпадають під обмеження жодної країни санкційної коаліції

Головне управління розвідки розкрило дані про понад сотню підприємств, залучених до виробництва російських винищувачів Су-57. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Серед ідентифікованих підприємств:

  • Санкт-Петербурзький ВАТ «Красний октябрь» – виробник допоміжних силових установок – газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;
  • Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;
  • Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;
  • ТОВ «ЯШВ Авіа» – виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

Зазначається, що третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.

До списку потрапили токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з числовим програмним керуванням, обладнання для виробництва друкованих плат, вібростенди та температурні камери. Зокрема, йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників, яка фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.

Читайте також

Міністр енергетики США назвав правильним рішення послабити санкції проти російської нафти
Міністр енергетики США назвав правильним рішення послабити санкції проти російської нафти
Сьогодні, 02:32
Глава дипломатії ЄС: «Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – більше допомоги Україні»
Стало відомо, коли ЄС погодить кредит для України та 20-й санкційний пакет проти РФ
16 квiтня, 20:07
Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ
Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей
6 квiтня, 15:09
У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
5 квiтня, 20:41
Американський винищувач був збитий над Іраном 3 квітня
Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ
3 квiтня, 19:34
Президентом Куби є Мігель Діас-Канель, який обіймає цю посаду з 10 жовтня 2019 року
Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні
29 березня, 02:59
Як Трамп і Іран врятували нафтові доходи Росії
Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії
27 березня, 12:59
Тіньовий флот РФ застряг у затоці через зупинку портів
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
25 березня, 16:02
Французькі військові затримали танкер із ознаками порушень
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
20 березня, 14:36

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
