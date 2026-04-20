ГУР оприлюднив дані про сотню підприємств, залучених до виробництва російського Су-57

Близько третини підприємств досі не підпадають під обмеження жодної країни санкційної коаліції

Головне управління розвідки розкрило дані про понад сотню підприємств, залучених до виробництва російських винищувачів Су-57. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Серед ідентифікованих підприємств:

Санкт-Петербурзький ВАТ «Красний октябрь» – виробник допоміжних силових установок – газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;

Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;

Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;

ТОВ «ЯШВ Авіа» – виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

Зазначається, що третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.

До списку потрапили токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з числовим програмним керуванням, обладнання для виробництва друкованих плат, вібростенди та температурні камери. Зокрема, йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників, яка фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.