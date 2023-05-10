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Обстріли на Харківщині: загорілись приватні будинки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріли на Харківщині: загорілись приватні будинки
На Харківщині внаслідок російського обстрілу постраждали приватні будинки
фото з відкритих джерел

Унаслідок масованого артобстрілу з боку окупантів на Харківщині зайнялись пожеж на території 2-х приватних будинків

У вівторок, 9 травня, у Харківській області від російського агресора постраждали цивільні житлові будинки. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталась у селі Гатище Вовчанської громади, яке російські терористи обстріляли з артилерії. Внаслідок прильотів загорілись два приватних домоволодіння.

На одному з подвір’їв горів будинок та прибудова на площі 200 кв.м. На іншому – будинок і 2 прибудови.

«О 15:45 на їх гасіння вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, російські терористи атакували Куп’янськ на Харківщині. 

До слова, контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

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Теги: дитина будинок рятувальники водій

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