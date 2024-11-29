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Зеленський відповів, що може зупинити гарячу стадію війни в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відповів, що може зупинити гарячу стадію війни в Україні
Президент Володимир Зеленський зі Стюартом Рамзі з Sky
фото: Sky News

Зеленський: Ніхто не пропонував нам бути в НАТО цією чи іншою частиною України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що запрошення в НАТО має бути для Україні в її міжнародно визнаних кордонах. Про це він розповів головному кореспонденту Sky News Стюарту Рамзі, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів ообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на вступ України до НАТО.

На це Зеленський відповів, що ніхто не пропонував нам (Україні – «Главком») бути в НАТО цією чи іншою частиною України.

«Те, що це рішення, щоб закінчити гарячу стадію війни – факт. Тому що можна дати НАТО тій частині України, яка під нашим контролем. Можна було, ніхто не пропонував», – додав він.

Зеленський наголосив, що запрошення у НАТО треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах.

«Ви не можете давати запрошення тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна, а те (тимчасово окуповані Росією території – «Главком») є Росією. Тому я і сказав: юридично ми не маємо права визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому», – зауважив президент.

Зеленський вважає, аби зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО-парасольку ту частину України, яку ми контролюємо і треба зробити це швидко, а далі вже інші території Україна може повертати дипломатично. 

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

Раніше повідомлялося, що в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення росією приблизно 20 відсотків території України.  

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити.  Український лідер наголосив, що вірить у те, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: обмін диктатор президент окуповані території Україна Володимир Зеленський путін

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