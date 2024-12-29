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Зурабішвілі заявила, що покидає посаду президента Грузії. Її місце офіційно зайняв Кавелашвілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зурабішвілі заявила, що покидає посаду президента Грузії. Її місце офіційно зайняв Кавелашвілі
Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Грузії відбулась церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулась до громадян, які зібрались біля резиденції Орбеліані у Тбілісі. Вона заявила, що покине свою посаду після інавгурації Михеїла Кавелашвілі, яка розпочалася в країні об 11:00.

Також об 11:00 в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі.

«Я йду звідси і забираю з собою легітимність», – сказала вона.

За словами Зурабішвіл, інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

Тим часом Кавелашвілі офіційно вступив на посаду.

Нагадаємо, що раніше Зурабішвілі заявляла, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі.

Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Нагадаємо, вчора жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.

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Теги: Грузія протест інавгурація Саломе Зурабішвілі пародія президент

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