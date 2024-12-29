Зурабішвілі заявила, що покидає посаду президента Грузії. Її місце офіційно зайняв Кавелашвілі

Сьогодні в Грузії відбулась церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулась до громадян, які зібрались біля резиденції Орбеліані у Тбілісі. Вона заявила, що покине свою посаду після інавгурації Михеїла Кавелашвілі, яка розпочалася в країні об 11:00.

Також об 11:00 в країні розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі.

«Я йду звідси і забираю з собою легітимність», – сказала вона.

За словами Зурабішвіл, інавгурація нового президента Михеїла Кавелашвілі – «пародія». Вона додала, що вважає себе єдиним легітимним органом країни та пообіцяла продовжити боротьбу за звільнення Грузії від режиму.

🇬🇪Саломе Зурабішвілі заявила, що покине посаду президента Грузії після інавгурації Міхеїла Кавелашвілі.



За її словами, інавгурація Кавелашвілі - пародія. pic.twitter.com/JLK0t1zDEi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2024

Саломі Зурабішвілі, закінчивши виступ, демонстративно покинула Палац Орбеліані під овації присутніх. pic.twitter.com/vMEaOmpE6v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2024

Тим часом Кавелашвілі офіційно вступив на посаду.

Міхеїл Кавелашвілі, якого попри волю народу обрав парламент Грузії, офіційно вступив на посаду президента pic.twitter.com/ukDoJ63H1j — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 29, 2024

Нагадаємо, що раніше Зурабішвілі заявляла, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі.

Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни.

Нагадаємо, вчора жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.