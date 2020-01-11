Після смерті султана на вулицях Омана помітили бронетехніку (відео)



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Серіншот з відео

Процес передачі влади в Омані може бути непростим

Після смерті султана Омана Кабус бен Саїда на вулиці виїхала бронетехніка. Про це повідомляється в Twitter Farhang F. Namdar.

На опублікованих користувачем мережі кадрах видно бронеавтомобілі. Відзначається, що, оскільки султан не залишив прямих спадкоємців, процес передачі влади може бути непростим.

After his Death #Sultan of Oman #qaboos the country is on alert.

Footage showing the streets packed with Tanks & armored vehicles since he left no heir the factions are now effectively in Anarchy.

A high probability of Coup.

Please welcome another Failed stated to the Middle East pic.twitter.com/ccLF8Ag6mU — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) January 11, 2020

«Висока вірогідність перевороту», – йдеться в повідомленні.

Кабус бен Саїд помер 10 січня у віці 79 років. Причиною смерті стала неназвана форма раку. В країні оголошено триденний траур. Султан зійшов на престол в 1970 році і правив державою протягом 50 років.

Новим главою держави став Хайсам бен Тарек Аль Саїд, який займав раніше пост міністра культури. Він приніс присягу в присутності ради правлячої сім’ї Оману.