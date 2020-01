Після смерті султана на вулицях Омана помітили бронетехніку (відео)

Процес передачі влади в Омані може бути непростим

Після смерті султана Омана Кабус бен Саїда на вулиці виїхала бронетехніка. Про це повідомляється в Twitter Farhang F. Namdar.

На опублікованих користувачем мережі кадрах видно бронеавтомобілі. Відзначається, що, оскільки султан не залишив прямих спадкоємців, процес передачі влади може бути непростим.

After his Death #Sultan of Oman #qaboos the country is on alert.

Footage showing the streets packed with Tanks & armored vehicles since he left no heir the factions are now effectively in Anarchy.

A high probability of Coup.

Please welcome another Failed stated to the Middle East pic.twitter.com/ccLF8Ag6mU