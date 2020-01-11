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    У світі

    Після смерті султана на вулицях Омана помітили бронетехніку (відео)

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    Після смерті султана на вулицях Омана помітили бронетехніку (відео)
    Серіншот з відео

    Процес передачі влади в Омані може бути непростим

    Після смерті султана Омана Кабус бен Саїда на вулиці виїхала бронетехніка. Про це повідомляється в Twitter Farhang F. Namdar.

    На опублікованих користувачем мережі кадрах видно бронеавтомобілі. Відзначається, що, оскільки султан не залишив прямих спадкоємців, процес передачі влади може бути непростим.

    «Висока вірогідність перевороту», – йдеться в повідомленні.

    Кабус бен Саїд помер 10 січня у віці 79 років. Причиною смерті стала неназвана форма раку. В країні оголошено триденний траур. Султан зійшов на престол в 1970 році і правив державою протягом 50 років.

    Новим главою держави став Хайсам бен Тарек Аль Саїд, який займав раніше пост міністра культури. Він приніс присягу в присутності ради правлячої сім’ї Оману.

    військові військова техніка Оман
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