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    У світі

    Північна Корея почала вводити війська у демілітаризовану зону

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    Близько сотні північнокорейських військових були помічені в прикордонному місті Кесон - Північна Корея почала вводити війська у демілітаризовану зону
    Близько сотні північнокорейських військових були помічені в прикордонному місті Кесон
    Архівне фото

    На раніше порожніх прикордонних постах помітили кілька північнокорейських військових

    Війська Північної Кореї почали займати позиції в демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю.

    Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Yonhap у четвер, 18 червня.

    На раніше порожніх прикордонних постах помітили кілька північнокорейських військових. Як зазначає видання, у Пхеньяна може бути, приблизно, 150 подібних постів, деякі з них перестали діяти після підписання міжкорейського мирного договору в 2018 році.

    Близько сотні північнокорейських військових були помічені в прикордонному місті Кесон після того, як там підірвали вузол зв'язку.

    Напередодні повідомлялося, що КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю. Північна Корея мала намір розмістити військових в районі Кесона і околицях гір Кімгансан.

    Раніше повідомлялося, що КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю.

    Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.

    Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.

    До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.

    Південна Корея Генштаб військові Північна Корея кордон
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