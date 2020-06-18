Північна Корея почала вводити війська у демілітаризовану зону



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Близько сотні північнокорейських військових були помічені в прикордонному місті Кесон Архівне фото

На раніше порожніх прикордонних постах помітили кілька північнокорейських військових

Війська Північної Кореї почали займати позиції в демілітаризованій зоні на кордоні з Південною Кореєю.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Yonhap у четвер, 18 червня.

На раніше порожніх прикордонних постах помітили кілька північнокорейських військових. Як зазначає видання, у Пхеньяна може бути, приблизно, 150 подібних постів, деякі з них перестали діяти після підписання міжкорейського мирного договору в 2018 році.

Близько сотні північнокорейських військових були помічені в прикордонному місті Кесон після того, як там підірвали вузол зв'язку.

Напередодні повідомлялося, що КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю. Північна Корея мала намір розмістити військових в районі Кесона і околицях гір Кімгансан.

Раніше повідомлялося, що КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю.

Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.