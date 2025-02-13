Якою має бути мирна угода з РФ? Шольц окреслив своє бачення

Шольц наголосив на тому, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися

Канцлер заперечив можливість відправлення німецьких військових до України на нинішньому етапі

Угода про врегулювання повномасштабної війни не повинна бути нав'язаною Україні. У майбутньому Київ повинен мати більшу армію, аніж до початку бойових дій. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Guardian.

«Наступним завданням є забезпечення того, щоб не було продиктованого миру», – переконаний очільник німецького уряду.

За його словами, єдність НАТО повинна бути «завжди гарантованою», і жодне рішення не може бути ухвалене без участі Сполучених Штатів Америки.

Водночас канцлер заперечив можливість відправлення німецьких військових до України на цьому етапі. Мовляв, не зрозуміло, за яких умов Україна буде готова до укладення мирної угоди. Шольц наголосив на тому, що навіть після досягнення миру Україна повинна мати можливість розвиватися. Зокрема, створивши потужніші збройні сили, оснащені сучасним західним озброєнням.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Зауважимо, що ключових американських союзників у Європі попередньо не повідомили про телефонні переговори президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

До слова, аналітики описали три можливі сценарії завершення війни Росії та України.