Генерал НАТО заявив, що операція «Східний вартовий» не передбачає інтеграції з ППО України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Генерал НАТО заявив, що операція «Східний вартовий» не передбачає інтеграції з ППО України
Генерал Гринкевич наголосив, що НАТО може багато чому навчитися в України
фото з відкритих джерел

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич високо оцінив український досвід та ініціативу ЄС щодо створення «стіни проти дронів»

Операція НАТО «Східний вартовий» зосереджуватиметься передусім на захисті території Альянсу, але він враховуватиме досвід України в боротьбі з дронами. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає «Главком».

Гринкевич зазначив, що наразі не бачить конфлікту між підтримкою, яку окремі країни-члени надають Україні, та тим, що вони роблять для операції «Східний вартовий». Відповідаючи на запитання про можливість спільної протиповітряної оборони з Україною, він уточнив, що основне завдання операції – захист території НАТО.

Водночас генерал високо оцінив український досвід та ініціативу ЄС щодо створення «стіни проти дронів». На його думку, такі заходи є ефективними. «Я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани – це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому», – заявив Гринкевич.

Генерал наголосив, що НАТО може багато чому навчитися в України, зокрема, щодо боротьби з безпілотниками, оскільки вона має «добре розвинену оборонно-промислову базу». Гринкевич згадав, що уроки, отримані від України, вивчаються у Об'єднаному аналітичному навчально-тренувальному центрі в Польщі, який є спільним для НАТО та України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Зокрема, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі.

Теги: Польща безпілотник НАТО

