Невизнане Придністров'я обирає «президента»

На посаду «президента» невизнаного Придністров'я претендують два кандидати

За посаду «президента» бореться чинний керівник «республіки» Вадим Красносільський

Мешканці невизнаної Придністровської Молдавської республіки у неділю, 12 грудня, оберуть нового «президента». Голосування проходить на 255 дільницях. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За посаду «президента» борються чинний керівник «республіки» Вадим Красносільський і місцевий політик Сергій Пинзар. «Вибори» будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь не менше чверті загальної кількості людей, включених до списків (405 294 особи).

«Вибори» у Придністров'ї пройдуть в умовах несприятливої емідемічної обстановки через коронавірус: в «республіці» зберігається масковий режим, вимога дотримуватися соціальної дистанції та штрафів за порушення цих вимог, а також діє спеціальний правовий режим, який дозволяє оперативно обмежувати переміщення людей.

До слова, стало відомо, як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників.

Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.