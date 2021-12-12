  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Невизнане Придністров'я обирає «президента»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На посаду &laquo;президента&raquo; невизнаного Придністров'я претендують два кандидати - Невизнане Придністров'я обирає «президента»
    На посаду «президента» невизнаного Придністров'я претендують два кандидати
    Фото з відкритих джерел

    За посаду «президента» бореться чинний керівник «республіки» Вадим Красносільський

    Мешканці невизнаної Придністровської Молдавської республіки у неділю, 12 грудня, оберуть нового «президента». Голосування проходить на 255 дільницях. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    За посаду «президента» борються чинний керівник «республіки» Вадим Красносільський і місцевий політик Сергій Пинзар. «Вибори» будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь не менше чверті загальної кількості людей, включених до списків (405 294 особи).

    «Вибори» у Придністров'ї пройдуть в умовах несприятливої емідемічної обстановки через коронавірус: в «республіці» зберігається масковий режим, вимога дотримуватися соціальної дистанції та штрафів за порушення цих вимог, а також діє спеціальний правовий режим, який дозволяє оперативно обмежувати переміщення людей.

    До слова, стало відомо, як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників.

    Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

    У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.

    Читайте також: Яка смертність від Covid-19 у філіалі «русского міра» – Придністров’ї?
    Теги: вибори коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Невизнане Придністров'я обирає «президента»