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ЗСУ завдали удару по «очах» російської ППО на Кубані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ЗСУ завдали удару по «очах» російської ППО на Кубані
Операцію провели за понад 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення
скриншот

Під удар потрапили вісім радіолокаційних станцій і комплекс «Тор-М2»

Українські військові заявили про успішну операцію в тилу російських військ, унаслідок якої було уражено низку ключових елементів системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 1-й окремий центр безпілотних систем СБС.

У Центрі зазначили, що ударів завдали по цілях, розташованих на відстані понад 270 км від лінії бойового зіткнення. За словами військових, за одну операцію російські окупанти втратили одразу кілька важливих засобів спостереження та протиповітряної оборони.

Зокрема, було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у Єйську, а також радіолокаційні станції «Небо-С», «Небо-У», «Гамма-С1М», «Небо-СВ», дві «Каста-2Е2» та 37Т, розташовані в різних населених пунктах Краснодарського краю.

СБС завдали точкових ударів по військових об'єктах РФ

 

У Силах безпілотних систем наголосили, що втрата цих засобів ускладнить російським військам прикриття аеродромів і майданчиків запуску ударних безпілотників Shahed.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктів на території Росії. На території Саратовського НПЗ було зафіксовано влучання та пожежу. Також повідомлялося про влучання по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області. Він є однією з ключових баз стратегічної авіації Росії, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Крім цього, Сили оборони уразили нафтобазу «Людиновська» в Калузькій області й місце зберігання та запуску ударних безпілотників у Брянській області.

За інформацією Financial Times, українські військові дедалі рідше атакують нафтопереробні заводи Росії суцільними ударами по резервуарах чи корпусах цехів – натомість цілять у конкретні незамінні вузли обладнання, аби вивести підприємства з ладу на довший строк і зробити кожен удар дорожчим для Москви. 

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Теги: росія ЗСУ

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