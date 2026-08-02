«Нас обдурили»: марокканці масово залишають Сеуту після прориву кордону

Мігранти скаржаться на голод, високі ціни, ворожість місцевих жителів і хибні очікування

Марокканці, які наприкінці липня масово прорвалися до іспанського анклаву Сеута, почали повертатися додому. Багато з них заявляють, що їхні сподівання на нове життя в Європі зруйнували голод, виснаження, високі ціни та неприязне ставлення місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними медіа, близько 60 тис. людей потрапили до Сеути вплав, на надувних човнах або подолавши прикордонну огорожу. Масовий рух розпочався після поширення в соціальних мережах інформації про рішення Верховного суду Іспанії, яке забороняє негайно повертати мігрантів, перехоплених у морі дорогою до Сеути або Мелільї.

Чимало марокканців сприйняли це рішення як можливість безперешкодно залишитися на території Європейського Союзу. Водночас судова ухвала не скасовує повернення мігрантів, а лише передбачає проведення звичайних юридичних процедур. Із приблизно 60 тис. людей, які перетнули кордон 30 – 31 липня, близько 45 тис. уже повернулися до Марокко.

Багато мігрантів провели ніч просто неба серед посилених патрулів іспанської поліції та військових. Один із них, 21-річний Абдулах Буджі, розповів, що навчається на вчителя, однак не бачить перспектив на батьківщині через низькі зарплати й брак можливостей. Довідавшись про прорив кордону, він вирушив до Сеути на мотоциклі, але дорогою втратив речі та гроші, мало не загинув, а згодом вирішив повернутися, побоюючись арешту.

Інший мігрант, працівник пекарні на ім’я Брахім, залишив роботу у Фесі після перегляду відео з людьми, які прямували до Сеути. «Ми приїхали, щоб досягти прогресу, а не щоб нас обдурили. Я думав, що побудую там краще майбутнє. Але в Сеуті я був здивований», – сказав він.

За словами чоловіка, протягом трьох днів він жив лише на воді, оскільки не міг дозволити собі їжу через високі ціни. Мігранти, які повернулися до Марокко, також розповідали про зачинені магазини та супермаркети, а також про випадки агресії з боку місцевих жителів.

Нині Сеута поступово повертається до звичного життя. Частина кафе відновила роботу, однак багато магазинів усе ще залишаються зачиненими, а вулиці продовжують патрулювати правоохоронці.

Дослідниця Центру міграції, політики та суспільства Оксфордського університету Міріам Черті зазначила, що достеменно невідомо, що саме стало безпосереднім поштовхом до масового напливу. Водночас за кілька днів до прориву соцмережі були переповнені закликами до марокканців спробувати потрапити до Сеути.

На тлі поширення таких повідомлень залізничні вокзали в Рабаті та Касабланці заполонили люди, які намагалися дістатися північного кордону.

Міністерство закордонних справ Іспанії заявило про поширення в інтернеті оманливої інформації. Прем’єр-міністр Педро Санчес водночас повідомив, що влада розглядає зміни до міграційного законодавства, які мають посилити механізми повернення нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Сеута – це іспанське автономне місто на півночі Африки та один із двох сухопутних кордонів ЄС із континентом. Марокко не визнає іспанського суверенітету над Сеутою та Мелільєю, через що ці території неодноразово ставали джерелом дипломатичних суперечок між двома країнами.

Напередодні Іспанія розпочала монтаж 500-метрового плавучого бар'єра біля анклаву Сеута на кордоні з Марокко. Роботи стартували в суботу в районі хвилеріза Тарахаль. Бар'єр складатиметься з надувної конструкції завдовжки 500 метрів, яка виступатиме над поверхнею води на 30 – 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на один метр.