Патріарх Кирило назвав створення атомної бомби «Божою благодаттю»

Очільник РПЦ заявив, що ядерна зброя нібито врятувала СРСР, а її появу пов'язав із молитвами

Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що створення радянської атомної бомби стало проявом «Божої благодаті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Таку заяву очільник РПЦ зробив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівеєвському монастирі. Патріарх Кирило зазначив, що атомну бомбу створили в Сарові (колишній Арзамас-16) – на місці, де, за церковною традицією, молився Серафим Саровський.

Він стверджує, що саме завдяки праці науковців, інженерів і робітників, а також «Божій милості» Росія отримала ядерну зброю, яка нібито зупинила наміри ворогів знищити країну.

Російський патріарх також заявив, що поява атомної бомби врятувала Радянський Союз від «страшного руйнування», а молитви Серафима Саровського, на його думку, сприяли збереженню держави та народу.

Раніше очільник Російської православної церкви під час свого візиту до Астани порівняв храми з «духовними бензоколонками». Крім цього, він наголосив, що у 1943 році почалася «абсолютно нова епоха православ'я», і назвав диктатора Йосипа Сталіна та його наступника Володимира Путіна «чудом Божим».

Нагадаємо, у травні 2025 року глава РПЦ з'явився на публіці з панагією, яка була викрадена у 2016 році з будинку митрополита Олександра (Драбинка) на Київщині. Медальйон раніше належав покійному митрополиту Володимиру (Сабодану). За інформацією «Духовного фронту України», панагію викрали із сейфа митрополита Олександра.

У квітні 2017 року під час спецоперації Національної поліції правоохоронці затримали групу осіб, які намагалися продати частину викраденого майна, та вилучили частину речей.