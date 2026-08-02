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Ціллю вибуху в Москві міг бути командувач, причетний до злочинів у Бучі – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ціллю вибуху в Москві міг бути командувач, причетний до злочинів у Бучі – ЗМІ
В Україні російського генерала судять за воєнні злочини
фото: міноборони РФ

У закладі могли святкувати день народження генерала, якого в Україні судять за воєнні злочини

Командувач Повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко міг бути ціллю вибуху, що стався 1 серпня в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські видання «Важные истории» та «Новая газета».

Вибух пролунав у ресторані на Кудринській площі, після чого в закладі спалахнула пожежа. За версією російських «воєнкорів» Кирила Федорова та Telegram-каналу «Записки ветерана», саме Чайко був імовірною мішенню атаки. Проросійський блогер Анатолій Шарій оприлюднив відео з підготовки заходу в ресторані. На записі видно напис «Олександр 55», що, як стверджується, може вказувати на святкування 55-річчя генерала, яке він відзначив 27 липня.

Анонімний Telegram-канал ВЧК-ОГПУ також повідомив, що серед гостей заходу нібито були люди, які навчалися разом із Чайком у Загальновійськовій академії Збройних сил РФ. За даними каналу, на вечірці також могли бути присутні високопосадовці ФСБ, депутати, чиновники та генерали російського Міноборони. 

За інформацією російських ЗМІ, слідство розглядає версію, що саморобний вибуховий пристрій до ресторану могла принести жінка, яка загинула під час вибуху. Видання «Коммерсант» із посиланням на власні джерела стверджує, що вибухівку, начинену металевими кульками, привели в дію дистанційно, а сама жінка, ймовірно, не знала про її вміст.

За попередніми даними, унаслідок вибуху загинули троє людей – жінка, яка принесла вибуховий пристрій, охоронець ресторану та ще один відвідувач. Ще щонайменше 21 людина зазнала поранень.

Водночас достовірної інформації про те, чи перебував Олександр Чайко в ресторані та чи постраждав він, наразі немає. Telegram-канал «Новая площадь» стверджує, що генерал залишився живим, однак офіційного підтвердження цієї інформації не оприлюднено.

Нагадаємо, Олександр Чайко є фігурантом українських кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Українські правоохоронці пов'язують його з діями російських військ під час окупації Київської області, зокрема з подіями в Бучі.

У березні 2026 року Євросоюз запровадив санкції проти Чайка як за відповідального за звірства, скоєні окупантами у Бучі: «Він був головним командиром, який діяв на українській землі, коли російські війська увійшли до Бучі».

Згодом під санкції Європейського Союзу потрапив і російський генерал-майор Роман Дємурчієв. У рішенні Ради ЄС зазначається, що він причетний до катувань і страт українських військовослужбовців, зокрема військовополонених, а також до наруги над тілами загиблих.

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Теги: вибух Москва росія росіяни Буча

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