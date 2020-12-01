Поліція прийшла з обшуками до психіатра Марадони

Правоохоронці прийшли до офісу психіатра, щоб вилучити носії інформації та документи, які стосуються Марадони та його лікування

Обшуки проходять в рамках розслідування можливої причетності лікарів Марадони до його смерті

У вівторок, 1 грудня, поліція Буенос-Айреса прийшла з обшуками до офісу психіатра Агустіни Косачов, яка допомагала Дієго Марадоні в останні тижні його життя.

Про це повідомляє агенство Infobae.

Обшуки проходять в рамках розслідування можливої причетності лікарів Марадони до його смерті. Косачов була однією з перших, хто підтвердив, що Марадона лежав без ознак життя у своїй кімнаті.

Як пише Infobae, джерела стверджують, що Косачов, яка відповідала за психічне здоров'я Марадони після операції на мозку, може бути винною у його смерті.

«Це не виключається, це можливо», – розповів знайомий зі справою співрозмовник Infobae.

Тому сьогодні правоохоронці прийшли до офісу психіатра, щоб вилучити носії інформації та документи, які стосуються Марадони та його лікування.

До слова, особистому лікарю Марадони висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині почалося розслідування обставин смерті колишнього футболіста збірної країни Дієґо Марадони.

В четвер, 26 листопада, адвокат Марадони Матіас Морлі звинуватив у злочинній недбалості лікарів швидкої допомоги. За його словами, медики їхали до гравця 30 хвилин.

Марадона помер 25 листопада в віці 60 років. За попередніми даними розтину, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність.

Як футболіст Марадона відомий своїми виступами за «Барселону», «Наполі» і «Ньюеллз Олд Бойз». У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. Вважається одним з найкращих гравців в історії футболу.