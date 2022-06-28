Поліція Техасу знайшла вантажівку з півсотнею трупів (фото)

Шістнадцять людей було доставлено до лікарні

Люди померли від теплового удару всередині авто

У Техасі у вантажівці з причепом виявили щонайменше 46 загиблих можливих мігрантів, ще 16 необхідна медична допомога. Про це повідомляє TheGuardian.

Транспортний засіб знайшли на віддаленій дорозі на південному заході Сан-Антоніо, поряд із залізничними коліями. Судячи з карт, це місце знаходиться в 943 км від кордону з Мексикою і, за попередньою версією, загиблі були мігрантами. Правоохоронці, які прибули, виявили тіло на землі біля трейлера і частково відкриті ворота трейлера.

За словами начальника пожежної охорони Чарльза Худа, шістнадцять людей було доставлено до лікарні зі зневодненням через високу температуру повітря всередині транспортного засобу, з них 12 дорослих та четверо дітей. У трейлері не було ані води, ані кондиціонера. При цьому 46 жінок, чоловіків та підлітків померли від теплового удару всередині авто.

Повідомляється, що люди з вантажівки були частиною ймовірної спроби контрабанди для тих, хто намагався в'їхати до Сполучених Штатів. Розслідування проводилося Службою внутрішньої безпеки США.

Варто зазначити, що великі вантажівки стали популярним методом контрабанди на початку 1990-х років на тлі посилення прикордонного контролю США в Сан-Дієго та Ель-Пасо, штат Техас, які на той час були найбільш завантаженими коридорами для незаконного перетину кордону.

Повідомляється, що ця трагедія може стати наймасштабнішою за останні десятиліття серед історій людей, які намагаються незаконно перетнути кордон.

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