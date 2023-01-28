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Поліція Іспанії вилучила 4,5 тонни кокаїну з корабля для перевезення худоби

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Поліція Іспанії вилучила 4,5 тонни кокаїну з корабля для перевезення худоби
Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби
фото з відкритих джерел

Поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того

Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну орієнтовною вуличною вартістю 105 мільйонів євро, після рейду на корабель для перевезення худоби біля Канарських островів. Про це йдеться в заяві поліції.

Повідомляється, що перед рейдом у вівторок судно зупинялося в портах понад десятка країн. Поліція повідомила, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, тому що поліції складніше відстежити їхній незаконний вантаж.

«Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль і локалізацію», – йдеться в заяві іспанської поліції.

Зазначається, що поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії в ході операції іспанської влади, Управління з боротьби з наркотиками США та поліції Того.

Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

До слова, працівники Державне бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію, задокументували протиправну діяльність наркоугруповання та припинили на Закарпатті діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків у великих обсягах.

Теги: наркотики корабель поліція перевезення

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