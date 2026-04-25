Поліція Ізраїлю затримала єврея за кіпу з ізраїльським та палестинським прапорами

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: Алекс Сінклер, колаж: glavcom.ua

Поліцейські вирізали з кіпи фрагмент із палестинським прапором

В Ізраїлі затримали Алекса Сінклера, доцента Єврейського університету, через релігійний головний убір, на якому поряд із ізраїльським прапором був вишитий палестинський. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Поліція підійшла до чоловіка в кафе міста Модіїн після скарги іншого громадянина. Сінклера доставили до відділку, обшукали та тримали в камері, а після звільнення повернули кіпу в пошкодженому стані – з неї вирізали фрагмент із палестинським прапором.

Сінклер, який носив цю кіпу 20 років, заявив, що вона символізувала його погляди як сіоніста, який визнає право палестинців на самовизначення. Він розцінив дії офіцерів як незаконне затримання та знищення релігійного предмета. В офіційній заяві поліції факт затримання підтвердили, зазначивши, що чоловіка відпустили після процедури з’ясування обставин, проте звинувачення у пошкодженні майна не прокоментували. Наразі постраждалий подав скаргу до Департаменту внутрішніх розслідувань поліції та вимагає відшкодування збитків.

Як відомо, парламент Ізраїлю більшістю голосів (62 проти 48) затвердив закон, який запроваджує смертну кару через повішення за вбивства ізраїльтян, скоєні з націоналістичних мотивів. 

Документ став результатом тривалих зусиль ультраправої коаліції на чолі з міністром національної безпеки Ітамаром Бен-Гвіром. Нове законодавство визначає страту як покарання за замовчуванням у військових судах, де судять палестинців із Західного берега, і лише в особливих випадках дозволяє замінити її довічним ув’язненням. 

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. 

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

